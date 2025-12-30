Подержанный Hyundai Santa Fe: стоит ли покупать кроссовер второго поколения

Hyundai Santa Fe (CM) Фото: exchangeandmart.co.uk

Кроссовер Hyundai Santa Fe (СМ) второго поколения (2006-2012) в свое время стал настоящим прорывом для корейского бренда, предложив покупателям уровень комфорта и оснащения, приблизившийся к японским конкурентам. Даже спустя много лет после завершения производства этот автомобиль остается популярным благодаря удачной конструкции и высокой ремонтопригодности.

Кузов и коррозия

Благодаря хорошей антикоррозийной обработке кузов модели неплохо держится против агрессивных дорожных реагентов, хотя слабыми местами остаются двери багажника и колесные арки. Хромированные элементы отделки со временем могут тускнеть, однако в целом качество сборки позволяет автомобилю сохранять опрятный вид в течение длительного времени. Лакокрасочное покрытие средней прочности, поэтому наличие сколов на капоте подержанных экземпляров является обычным явлением.

Силовые агрегаты

Самым распространенным на украинском рынке является 2,2-литровый турбодизель серии CRDi, который ценят за высокий крутящий момент и относительную экономичность. Этот двигатель способен преодолеть более 350 000 км, но требует качественного топлива и регулярной проверки состояния топливных форсунок и свечей накаливания.

Среди бензиновых версий лидером по надежности считается 2,7-литровый V6, который имеет простую конструкцию и большой запас прочности, хотя и отличается повышенным расходом топлива.

Трансмиссия и полный привод

Автоматические коробки передач на Santa Fe (CM) характеризуются плавностью работы и длительным ресурсом, который при условии замены масла каждые 60 000 км может превышать срок службы самого двигателя. Механические трансмиссии также не создают проблем, кроме естественного износа сцепления и двухмассового маховика в дизельных версиях.

Система полного привода с электромагнитной муфтой является достаточно надежной для преодоления легкого бездорожья, однако требует периодического обслуживания шлицевых соединений.

Салон и функциональность

Интерьер кроссовера предлагает достаточно пространства для пяти взрослых, а в некоторых версиях доступен и третий ряд сидений. Материалы отделки, хоть и выглядят несколько архаично по современным меркам, являются достаточно износостойкими и не склонными к появлению посторонних шумов.

Багажное отделение является одним из крупнейших в классе (774 литра и 2213 литров со сложенными сиденьями второго ряда), что делает автомобиль удачным выбором для путешествий и больших семей.

Ходовая часть

Подвеска кроссовера имеет простую архитектуру (McPherson спереди и многорычажная сзади) и обеспечивает мягкий ход на неровных дорогах. Запчасти к ходовой части доступны, а сама конструкция позволяет проводить большинство работ на любом СТО.

