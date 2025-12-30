Видео
Подержанный Hyundai Santa Fe — вечен ли его турбодизель

Подержанный Hyundai Santa Fe — вечен ли его турбодизель

Дата публикации 30 декабря 2025 17:30
Подержанный Hyundai Santa Fe: стоит ли покупать кроссовер второго поколения
Hyundai Santa Fe (CM) Фото: exchangeandmart.co.uk

Кроссовер Hyundai Santa Fe (СМ) второго поколения (2006-2012) в свое время стал настоящим прорывом для корейского бренда, предложив покупателям уровень комфорта и оснащения, приблизившийся к японским конкурентам. Даже спустя много лет после завершения производства этот автомобиль остается популярным благодаря удачной конструкции и высокой ремонтопригодности.

Об этом написал АвтоЦентр

Кузов и коррозия

Благодаря хорошей антикоррозийной обработке кузов модели неплохо держится против агрессивных дорожных реагентов, хотя слабыми местами остаются двери багажника и колесные арки. Хромированные элементы отделки со временем могут тускнеть, однако в целом качество сборки позволяет автомобилю сохранять опрятный вид в течение длительного времени. Лакокрасочное покрытие средней прочности, поэтому наличие сколов на капоте подержанных экземпляров является обычным явлением.

Силовые агрегаты

Самым распространенным на украинском рынке является 2,2-литровый турбодизель серии CRDi, который ценят за высокий крутящий момент и относительную экономичность. Этот двигатель способен преодолеть более 350 000 км, но требует качественного топлива и регулярной проверки состояния топливных форсунок и свечей накаливания.

Среди бензиновых версий лидером по надежности считается 2,7-литровый V6, который имеет простую конструкцию и большой запас прочности, хотя и отличается повышенным расходом топлива.

Трансмиссия и полный привод

Автоматические коробки передач на Santa Fe (CM) характеризуются плавностью работы и длительным ресурсом, который при условии замены масла каждые 60 000 км может превышать срок службы самого двигателя. Механические трансмиссии также не создают проблем, кроме естественного износа сцепления и двухмассового маховика в дизельных версиях.

Система полного привода с электромагнитной муфтой является достаточно надежной для преодоления легкого бездорожья, однако требует периодического обслуживания шлицевых соединений.

Салон и функциональность

Интерьер кроссовера предлагает достаточно пространства для пяти взрослых, а в некоторых версиях доступен и третий ряд сидений. Материалы отделки, хоть и выглядят несколько архаично по современным меркам, являются достаточно износостойкими и не склонными к появлению посторонних шумов.

Багажное отделение является одним из крупнейших в классе (774 литра и 2213 литров со сложенными сиденьями второго ряда), что делает автомобиль удачным выбором для путешествий и больших семей.

Ходовая часть

Подвеска кроссовера имеет простую архитектуру (McPherson спереди и многорычажная сзади) и обеспечивает мягкий ход на неровных дорогах. Запчасти к ходовой части доступны, а сама конструкция позволяет проводить большинство работ на любом СТО.

Цены в Украине

  • Дорестайлинговые модели (2006-2009) обычно оснащены 2,2-литровым дизелем (150-155 л.с.) или 2,7-литровым бензиновым V6. Минимальная цена: 7200-8000 долларов за машины с большим пробегом или заметными косметическими дефектами. Средняя цена ухоженного экземпляра в хорошей комплектации составляет 9000-9800 долларов.
  • Рестайлинговые модели (2010-2012) получили новые двигатели (в том числе мощный дизель 2,2 л на 197 л.с.) и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, что повышает их стоимость до 10 500-13 500 долларов. Единичные экземпляры последнего года выпуска (2012) в отличном состоянии и с пробегом до 200 000 км могут стоить до 14 000-14 500 долларов.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
