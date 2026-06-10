Вживаний Ford Fiesta восьмого покоління: плюси та пастки

Ford Fiesta 2020 року. Фото: netcarshow.com

Хетчбек Ford Fiesta восьмого покоління, який випускається з 2017 року, вважається одним з найцікавіших представників В-сегменту за рівнем задоволення від водіння. Автомобіль поєднує чудово налаштовану підвіску, чітке кермове управління та зразкову стабільність на дорозі. Проте купівля цієї моделі на вторинному ринку приховує серйозну технічну пастку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Підступний розхідник

Більшість представлених на ринку машин укомплектовані 3-циліндровими турбомоторами 1.0 EcoBoost потужністю 100 або 125 к.с. Головна особливість цієї лінійки полягає в тому, що ремінь газорозподільного механізму та ремінь помпи мастила працюють безпосередньо всередині двигуна, перебуваючи в постійній оливній ванні. Сама по собі конструкція є надійною, але вона вимагає використання виключно оригінального мастильного матеріалу зі специфікацією WSS-M2C948-B та в'язкістю 5W-20.

Багато водіїв та майстрів вважають таку рідку оливу помилкою та заливають густіший аналог. Це призводить до швидкого набрякання, розшарування та подальшого обриву ременя, що повністю знищує внутрішні деталі мотора. Допускається лише разове доливання не більше 0,5 л звичайної оливи класу ACEA A5/B5.

Без повної перевірки сервісної історії купувати версію з EcoBoost категорично не рекомендується.

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Надійна альтернатива

Для покупців, які не бажають ризикувати з турбінами, існує простіший варіант у вигляді атмосферного мотора 1,1 л потужністю від 70 до 85 к.с. У цьому агрегаті ремінь працює ззовні, тому конструкція абсолютно не чутлива до типу мастила. Мінусом такого вибору є слабка динаміка під час розгону.

Дизельні версії на ринку майже не зустрічаються, позаяк їх швидко зняли з виробництва через жорсткі екологічні норми Euro 6d.

Кузов автомобіля завдовжки чотирьох метрів має посилену структуру та демонструє чудовий захист від іржі. На кузовних панелях практично не буває типових вогнищ корозії. Проте через специфіку міської експлуатації на коротких відстанях у вихлопній системі збирається конденсат, що викликає появу іржі на глушнику. Також корозії піддаються окремі незахищені елементи підвіски під час тривалого паркування просто неба.

Особливості салону

Внутрішній простір оформлений якісно, деталі підігнані з високою точністю, а фізичні кнопки мають приємний тактильний відгук. Кермо за рівнем виконання нагадує елементи машин вищого класу. Головним недоліком інтер'єру є обмежений простір для пасажирів другого ряду через масивну передню панель, яка зсуває крісла назад. Тканинна оббивка сидінь під час інтенсивних поїздок зношується помітно швидше, ніж у головних конкурентів моделі.

Механічна коробка передач тішить коротким ходом важеля, а 7-ступеневий робот з двома зчепленнями працює плавно та швидко. Особлива увага екземплярам 2017–2018 років випуску з 6-ступеневим автоматом. Частина з них комплектувалася двигунами мексиканського виробництва, де зафіксовано високий ризик раптової відмови привода олійної помпи.

Раніше Новини.LIVE писали про переваги та ризики купівлі Ford Fiesta сьомого покоління. Порушення правил експлуатації попередніми власниками може призвести до серйозних витрат на ремонт.

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