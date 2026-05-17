Ford розробила спосіб захисту авто від подряпин на парковці

Компанія Ford запатентувала інноваційну технологію, яка дозволить припаркованому автомобілю автоматично змінювати своє положення для уникнення удару з боку іншого транспортного засобу. Ця система розроблена насамперед для моделей з високим рівнем автономності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на HT Auto.

Механізм системи

Бортовий комп’ютер автомобіля перебуває у стані постійного моніторингу довкілля навіть під час стоянки. Використовуючи комплекс датчиків, система здатна миттєво реагувати на потенційні загрози.

Для виявлення об’єктів використовуються камери, радари та лідари, що охоплюють простір на 360°.

Якщо зовнішні пристрої фіксують транспортний засіб, що наближається на небезпечній швидкості за траєкторією зіткнення, система розраховує необхідний маневр ухилення.

Автомобіль може самостійно проїхати кілька метрів вперед або назад, щоб вийти з зони ймовірного удару.

Безпека та обмеження

Важливою умовою виконання такого маневру є наявність вільного місця навколо припаркованого об’єкта. Автомобіль втече від зіткнення лише у разі, якщо це не створить перешкод для інших учасників руху та не призведе до нової аварії.

Позаяк система потребує повного контролю над кермом, акселератором та гальмами, її впровадження передбачається у найсучасніших безпілотних моделях.

Технологія спрямована на мінімізацію пошкоджень та економію коштів на ремонт, адже припарковані авто часто стають жертвами неуважних водіїв. Подібна автоматизація зробить володіння машиною надійнішим, адже техніка зможе захистити себе самостійно.

