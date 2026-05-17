Ford разработала способ защиты авто от царапин на парковке

Компания Ford запатентовала инновационную технологию, которая позволит припаркованному автомобилю автоматически менять свое положение для избежания удара со стороны другого транспортного средства. Эта система разработана прежде всего для моделей с высоким уровнем автономности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на HT Auto.

Механизм системы

Бортовой компьютер автомобиля находится в состоянии постоянного мониторинга окружающей среды даже во время стоянки. Используя комплекс датчиков, система способна мгновенно реагировать на потенциальные угрозы.

Для обнаружения объектов используются камеры, радары и лидары, охватывающие пространство на 360°.

Если внешние устройства фиксируют транспортное средство, приближающееся на опасной скорости по траектории столкновения, система рассчитывает необходимый маневр уклонения.

Автомобиль может самостоятельно проехать несколько метров вперед или назад, чтобы выйти из зоны вероятного удара.

Безопасность и ограничения

Важным условием выполнения такого маневра является наличие свободного места вокруг припаркованного объекта. Автомобиль уйдет от столкновения только в случае, если это не создаст препятствий для других участников движения и не приведет к новой аварии.

Так как система требует полного контроля над рулем, акселератором и тормозами, ее внедрение предполагается в самых современных беспилотных моделях.

Технология направлена на минимизацию повреждений и экономию средств на ремонт, ведь припаркованные авто часто становятся жертвами невнимательных водителей. Подобная автоматизация сделает владение машиной более надежным, ведь техника сможет защитить себя самостоятельно.

