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Почему не стоит парковать авто с вывернутыми колесами

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Дата публикации 7 мая 2025 23:27
Парковка авто с вывернутыми колесами: почему так делать не стоит
Авто с вывернутыми колесами. Фото: tacomaworld.co

Довольно часто водители паркуют автомобиль, оставляя его с повернутыми колесами. Они считают, что так эвакуатор не сможет его забрать, плюс машина случайно не покатится.

Так ли это на самом деле написал MMR.

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Современные эвакуационные грузовики используют специальные манипуляторы, которые поднимают легковой автомобиль за все четыре колеса.

  • Мешает другим автомобилям

Когда владелец так оставляет авто, то создает проблемы для других водителей. Повернутые колеса выступают за габариты машины, что затрудняет выезд со стоянки другим водителям.

  • Гидроусилитель руля

Если машина долго стоит с полностью повернутыми колесами, из строя может выйти гидроусилитель руля из-за увеличения нагрузки на помпу усилителя. Аналогичная проблема может возникнуть и у владельцев авто с электрическим усилителем.

  • Система рулевого управления

В холодную погоду резиновые части ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) теряют свою упругость. Это приводит к разрывам из-за чрезмерного натяжения, что повлечет поломку в системе рулевого управления.

Ранее мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф. Также объясняли, как быстро найти свое авто на переполненной стоянке.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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