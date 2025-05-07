Парковка авто с вывернутыми колесами: почему так делать не стоит

Почему не стоит парковать авто с вывернутыми колесами
Довольно часто водители паркуют автомобиль, оставляя его с повернутыми колесами. Они считают, что так эвакуатор не сможет его забрать, плюс машина случайно не покатится.
Так ли это на самом деле написал MMR.
- Не проблема для эвакуатора
Современные эвакуационные грузовики используют специальные манипуляторы, которые поднимают легковой автомобиль за все четыре колеса.
- Мешает другим автомобилям
Когда владелец так оставляет авто, то создает проблемы для других водителей. Повернутые колеса выступают за габариты машины, что затрудняет выезд со стоянки другим водителям.
- Гидроусилитель руля
Если машина долго стоит с полностью повернутыми колесами, из строя может выйти гидроусилитель руля из-за увеличения нагрузки на помпу усилителя. Аналогичная проблема может возникнуть и у владельцев авто с электрическим усилителем.
- Система рулевого управления
В холодную погоду резиновые части ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) теряют свою упругость. Это приводит к разрывам из-за чрезмерного натяжения, что повлечет поломку в системе рулевого управления.
Ранее мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф. Также объясняли, как быстро найти свое авто на переполненной стоянке.
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