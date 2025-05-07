Парковка авто с вывернутыми колесами: почему так делать не стоит

Авто с вывернутыми колесами. Фото: tacomaworld.co

Довольно часто водители паркуют автомобиль, оставляя его с повернутыми колесами. Они считают, что так эвакуатор не сможет его забрать, плюс машина случайно не покатится.

Так ли это на самом деле написал MMR.

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Современные эвакуационные грузовики используют специальные манипуляторы, которые поднимают легковой автомобиль за все четыре колеса.

Мешает другим автомобилям

Когда владелец так оставляет авто, то создает проблемы для других водителей. Повернутые колеса выступают за габариты машины, что затрудняет выезд со стоянки другим водителям.

Гидроусилитель руля

Если машина долго стоит с полностью повернутыми колесами, из строя может выйти гидроусилитель руля из-за увеличения нагрузки на помпу усилителя. Аналогичная проблема может возникнуть и у владельцев авто с электрическим усилителем.

Система рулевого управления

В холодную погоду резиновые части ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) теряют свою упругость. Это приводит к разрывам из-за чрезмерного натяжения, что повлечет поломку в системе рулевого управления.

Ранее мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф. Также объясняли, как быстро найти свое авто на переполненной стоянке.