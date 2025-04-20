Секрет быстрого поиска своего авто на большой стоянке возле магазина

Большая автостоянка. Фото: zaxid.net

Многим водителям приходилось нервно искать автомобиль на переполненной автостоянке возле гипермаркета или торгового центра. Для кардинального ускорения поисков существует немного странный, но проверенный действенный способ.

Об этом написал Moto.

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Большинство водителей нажимают брелок ключа, чтобы по звуку определить направления поиска. Но, автомобиль может находиться слишком далеко, поэтому силы сигнала просто будет не хватать.

Когда увидите, что какой-то водитель приложил брелок к голове, не удивляйтесь. Таким образом он усиливает сигнал дистанционного управления. В таком случае голова выполняет роль антенны. Прикладывая ключ к голове, водитель увеличивает диапазон его действия и усиливает волны. В итоге автомобиль обязательно откликнется.

Почему это работает

Автомобильный ключ использует радиоволны, которые имеют диапазон до нескольких десятков метров. Благодаря тому, что тело в большей степени состоит из воды, это позволяет увеличить волны и усилить передачу сигнала.

Ранее мы писали, почему не стоит вешать автоключ вместе с другими на одну связь. Также эксперты объяснили, почему надо класть ключи от машины в холодильник.