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Почему стоит класть ключи от машины в холодильник

28 декабря 2024 11:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему класть ключи от машины в холодильник — разумное решение
Ключи в холодильнике. Фото: usatoday.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Современные автомобили получили высокоэффективную систему Keyless — безключевой доступ, позволяющий удаленно открыть или заблокировать дверь и запустить двигатель. Это удобство, впрочем, подвергает владельца риску угона автомобиля.

Как предотвращать попытки воровства, написал Sante Plus.

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Как действуют воры

Безключевое устройство содержит чип, непосредственно связывающийся с автомобилем. Оно отправляет алгоритм системе безопасности, которая, считывая его, позволяет открыть дверь и запустить двигатель.

Обычно этот сигнал передается только если вы находитесь очень близко к автомобилю, но самые опытные воры используют ретрансляторы сигнала, позволяющие открывать машины даже за сотни метров, даже когда владелец авто находится дома.

Как защититься

Для хорошей защиты некоторые бытовые приборы оказались мощными союзниками. Когда ключ лежит в холодильнике, волны блокируются, и воры больше не смогут уловить сигнал. Этот вариант не является на 100% безопасным, но риск кражи существенно уменьшается по сравнению с тем, когда ключи оставляют на комоде в прихожей квартиры или дома.

Конечно, предварительно следует убедиться, что ключ выдерживает низкие температуры, чтобы не рисковать его повреждением.

Ранее мы писали, как долго прогревать двигатель автомобиля зимой на самом деле. Также эксперты объяснили, почему зимой лучше штампованные диски на авто.

похищение авто лайфхаки советы автомобиль безопасность ключи

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