Чому класти ключі від машини в холодильник — розумне рішення

Ключі в холодильнику. Фото: usatoday.com

Сучасні автомобілі отримали високоефективну систему Keyless — безключовий доступ, який дозволяє віддалено відкрити або заблокувати двері та запустити двигун. Ця зручність, втім, наражає власника на ризик викрадення автомобіля.

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Безключовий пристрій містить чіп, який безпосередньо зв’язується з автомобілем. Він надсилає алгоритм системі безпеки, яка, зчитуючи його, дозволяє відкрити двері та запустити двигун.

Зазвичай цей сигнал передається, лише якщо ви перебуваєте дуже близько до автомобіля, але найдосвідченіші злодії використовують ретранслятори сигналу, які дозволяють відкривати машини навіть за сотні метрів, навіть коли власник авто перебуває вдома.

Як захиститися

Для оптимального захисту деякі побутові прилади виявилися потужними союзниками. Коли ключ лежить в холодильнику, хвилі блокуються, й злодії більше не зможуть вловити сигнал. Цей варіант не є на 100% безпечним, але ризик крадіжки суттєво зменшується порівняно з тим, коли ключі залишають на комоді у передпокої квартири або будинку.

Звичайно, попередньо варто переконатися, що ключ витримує низькі температури, щоб не ризикувати його пошкодженням.

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