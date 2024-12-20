Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему не стоит вешать автоключ вместе с другими на одну связку arrow

Почему не стоит вешать автоключ вместе с другими на одну связку

20 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему ношение автоключа на одной связке с другими приведет к ремонту авто
Ключи на одной связке. Фото: spm
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Брелок с кучей ключей, в частности от машины, не очень практичен, и в случае потери связки можно остаться сразу без всех их. Но, если носить ключ от машины таким образом, то можно еще и попасть на дорогостоящий ремонт авто.

Как ключи могут повлиять на автомобиль, написал Sante Plus.

Читайте также:

Ущерб для механизма запуска

По словам контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Макензи, компоненты механизма запуска автомобиля чувствительны — их легко повредить. Если положить ключ от автомобиля и другие ключи в один держатель, это может привести к повреждению внутренних компонентов цилиндра зажигания.

Последний не рассчитан на вес больше ключа от автомобиля. Итак, если на цилиндре будет висеть вся связка, то каждая вибрация, удар или маневр машины будут иметь негативные последствия для его работы в долгосрочной перспективе. Результат: автомобиль может просто не завестись.

Как не искать ключ от авто каждый день

  • Повесить автоключ на яркий брелок. Импозантный, смелый, красочный, но легкий. В виде гигантского помпона или из фосфоресцентных материалов. Он будет заметен в любом беспорядке дома.
  • Организовать постоянное место хранения автоключа. Идеально — настенный крючок. Также неплохой вариант магнит, прикрепленный к стене.
  • Использовать Bluetooth-трекер. Трекер помогает найти ключи от машины одним щелчком кнопки. На рынке полно предложений таких устройств, которые сзываются со смартфоном.

Ранее мы писали, почему во время холодов перестают закрываться двери автомобиля и что с этим делать. Также эксперты объяснили, что быстро ломается в авто, если сильно хлопать дверью.

ремонт авто проблемы советы автомобиль ключи

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:56 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших возросло

Срочная новость

01:52 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

01:32 Мужчина продавал несуществующую военную форму — как наказал суд

01:30 Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте

Срочная новость

01:14 Удар РФ по дому в Кривом Роге — пострадали три человека

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Срочная новость

01:07 В Сумах прогремели звуки взрывов

Срочная новость

00:39 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

00:30 Повторная ВВК — должен ли гражданин идти сам

Срочная новость

00:23 Удар по Кривому Рогу — из-под завалов достали подростка и мужчину

00:11 РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге

Срочная новость

01:56 РФ ударила по Кривому Рогу — количество пострадавших возросло

Срочная новость

01:52 В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу из-за дронов

01:32 Мужчина продавал несуществующую военную форму — как наказал суд

01:30 Ветеран АТО заявил, что Украине нужен миллион мужчин на фронте

Срочная новость

01:14 Удар РФ по дому в Кривом Роге — пострадали три человека

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Срочная новость

01:07 В Сумах прогремели звуки взрывов

Срочная новость

00:39 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

00:30 Повторная ВВК — должен ли гражданин идти сам

Срочная новость

00:23 Удар по Кривому Рогу — из-под завалов достали подростка и мужчину

00:11 РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине