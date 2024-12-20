Почему ношение автоключа на одной связке с другими приведет к ремонту авто

Ключи на одной связке. Фото: spm

Брелок с кучей ключей, в частности от машины, не очень практичен, и в случае потери связки можно остаться сразу без всех их. Но, если носить ключ от машины таким образом, то можно еще и попасть на дорогостоящий ремонт авто.

Как ключи могут повлиять на автомобиль, написал Sante Plus.

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Ущерб для механизма запуска

По словам контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Макензи, компоненты механизма запуска автомобиля чувствительны — их легко повредить. Если положить ключ от автомобиля и другие ключи в один держатель, это может привести к повреждению внутренних компонентов цилиндра зажигания.

Последний не рассчитан на вес больше ключа от автомобиля. Итак, если на цилиндре будет висеть вся связка, то каждая вибрация, удар или маневр машины будут иметь негативные последствия для его работы в долгосрочной перспективе. Результат: автомобиль может просто не завестись.

Как не искать ключ от авто каждый день

Повесить автоключ на яркий брелок. Импозантный, смелый, красочный, но легкий. В виде гигантского помпона или из фосфоресцентных материалов. Он будет заметен в любом беспорядке дома.

Импозантный, смелый, красочный, но легкий. В виде гигантского помпона или из фосфоресцентных материалов. Он будет заметен в любом беспорядке дома. Организовать постоянное место хранения автоключа. Идеально — настенный крючок. Также неплохой вариант магнит, прикрепленный к стене.

Идеально — настенный крючок. Также неплохой вариант магнит, прикрепленный к стене. Использовать Bluetooth-трекер. Трекер помогает найти ключи от машины одним щелчком кнопки. На рынке полно предложений таких устройств, которые сзываются со смартфоном.

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