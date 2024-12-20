Чому носіння автоключа на одній зв’язці з іншими призведе до ремонту авто

Ключі на одній зв’язці. Фото: spm

Брелок з купою ключів, зокрема від машини, не дуже практичний, та й у разі втрати зв’язки можна залишитися одразу без усіх них. Але, якщо носити ключ від машини таким чином, то можна ще й натрапити на дорогий ремонт авто.

Як ключі можуть вплинути на автомобіль, написав Sante Plus.

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Шкода для механізму запуску

За словами контент-менеджера Auto Accessories Garage Джейка Маккензі, компоненти механізму запуску автомобіля чутливі — їх легко пошкодити. Якщо покласти ключ від автомобіля та інші ключі в один тримач, це може пошкодити внутрішні компоненти циліндра запалювання.

Останній не розрахований на вагу, більшу за ключ від автомобіля. Отже, якщо на циліндрі буде висіти уся зв’язка, то кожна вібрація, удар або маневр машини матиме негативні наслідки для його роботи в довгостроковій перспективі. Результат: авто може просто не завестися.

Як не шукати ключ від авто щодня

Повісити автоключ на яскравий брелок. Імпозантний, сміливий, барвистий, але легкий. У вигляді гігантського помпона або виготовленого з фосфоресцентних матеріалів. Він буде помітний у будь-якому безладі вдома.

Імпозантний, сміливий, барвистий, але легкий. У вигляді гігантського помпона або виготовленого з фосфоресцентних матеріалів. Він буде помітний у будь-якому безладі вдома. Організувати постійне місце зберігання автоключа. Ідеально — настінний гачок. Також непоганий варіант магніт, прикріплених до стіни.

Ідеально — настінний гачок. Також непоганий варіант магніт, прикріплених до стіни. Використовувати Bluetooth-трекер. Трекер допомагає знайти ключі від машини одним клацанням кнопки. На ринку повно пропозицій таких пристроїв, які пов’язуються зі смартфоном.

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