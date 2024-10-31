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Що швидко ламається в авто, якщо сильно грюкати дверима

31 жовтня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які деталі автомобіля страждають від сильного грюкання дверима
Двері авто. Фото: stabilus.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водії дуже не люблять, коли пасажири закриваючи двері машини починають ними сильно грюкати. Їх можна зрозуміти, адже така дії можуть зіпсувати багато деталей автомобіля.

Про це написав SUV News.

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Гумові ущільнювачі

Постійні сильні удари дверима деформують гуму, й вона поступово втрачає свою функціональність. Особливо це небезпечно взимку, коли гума стає жорсткішою через холод, легко тріскається та перестає щільно прилягати. У підсумку в салон потраплятиме волога та бруд.

Напрямні склопідіймача

Від ударів кріплення механізму слабшають, через що вікна почнуть рухатися повільніше, застрягати або взагалі перестануть працювати. У гіршому випадку може зламатися трос або електропривод, що вимагатиме дорогого ремонту. Також можуть виникнути проблеми з сенсорами, які відповідають за роботу склопідіймачів, що створить додаткові збої в електроніці авто.

Замок дверей

Часті сильні удари можуть пошкодити дверний замок. Найчастіше страждає гачок, який утримує двері закритими. Це може стати серйозною проблемою, особливо під час руху, адже незачинені двері небезпечні.

Електроніка

Сучасні авто мають чимало електронних систем, які контролюють, як працюють двері та пов’язані з ними пристрої — освітлення салону, сигналізація тощо. Кінцеві датчики, які знаходяться у дверях або стійках, можуть пошкодитися від вібрацій та ударів. Якщо ці датчики ламаються, системи почнуть працювати неправильно.

Пластикові деталі

Пластикові елементи у дверях досить міцні, але постійні удари можуть призвести до їхньої деформації. Тріснуті або пошкоджені пластикові панелі можуть створювати додаткові шуми під час їзди. Ремонт таких деталей може бути дорогим.

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