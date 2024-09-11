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Яким копієчним засобом змастити автомобільні двері, щоб вони не скрипіли

11 вересня 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Як самостійно позбутися скрипу дверей авто — дуже дешевий дієвий спосіб
Автомобільні двері. Фото: dubizzle.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Позбавитися скрипу дверей в авто не так вже й просто. Багато хто безплідно намагається позбутися проблеми за допомогою силіконових мастил, солідолу або WD-40, але жоден з цих засобів не допомагає так, як здатен один дуже дешевий метод.

Про це написав Dexpens.

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Чому з'являється скрип

Винна корозія, яка утворюється у місцях рухомих з'єднань дверних петель та тримачів. Іржа виникає з пилу та бруду, які накопичуються у використаному раніше мастилі. І немає сенсу мазати зверху новим мастилом старий бруд.

Як надовго позбутися скрипу

Розв'язати проблему скрипу на багато місяців дозволяють звичайна вода та господарське мило.

  • Беремо склянку чистої води та розводимо в ній невеликий шматок господарського мила.
  • Коли мило повністю розчиниться, занурюємо в розчин пальці та починаємо змащувати рухомі елементи дверей — петлі та тримачі.
  • Особливу увагу приділяємо місцям з'єднання деталей.
  • Потрібно, щоб у щілини потрапило якнайбільше мильного розчину.
  • Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, а тому перешкоджає утворенню корозії.

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