Як самостійно позбутися скрипу дверей авто — дуже дешевий дієвий спосіб

Яким копієчним засобом змастити автомобільні двері, щоб вони не скрипіли
Позбавитися скрипу дверей в авто не так вже й просто. Багато хто безплідно намагається позбутися проблеми за допомогою силіконових мастил, солідолу або WD-40, але жоден з цих засобів не допомагає так, як здатен один дуже дешевий метод.
Про це написав Dexpens.
Чому з'являється скрип
Винна корозія, яка утворюється у місцях рухомих з'єднань дверних петель та тримачів. Іржа виникає з пилу та бруду, які накопичуються у використаному раніше мастилі. І немає сенсу мазати зверху новим мастилом старий бруд.
Як надовго позбутися скрипу
Розв'язати проблему скрипу на багато місяців дозволяють звичайна вода та господарське мило.
- Беремо склянку чистої води та розводимо в ній невеликий шматок господарського мила.
- Коли мило повністю розчиниться, занурюємо в розчин пальці та починаємо змащувати рухомі елементи дверей — петлі та тримачі.
- Особливу увагу приділяємо місцям з'єднання деталей.
- Потрібно, щоб у щілини потрапило якнайбільше мильного розчину.
- Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, а тому перешкоджає утворенню корозії.
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