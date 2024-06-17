Три способи видалити бітумні плями з кузова авто швидко та безпечно

Видалення плям з кузова автомобіля. Фото: freepik

Бітумні плями з'являються на нижній частині дверей автомобіля, бамперах, порогах та навіть капоті влітку після проїзду недавно відремонтованими дорогами. Затягувати з їх видаленням не можна, адже на кузові залишаться неохайні сліди.

Про це написав АвтоСвіт.

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Влітку під впливом високої температури бітум стає рідким і, вилітаючи з-під коліс, осідає на елементах кузова автомобіля. При цьому краплі бітуму, швидко остигаючи, проникають в поверхневі шари лакофарбового покриття.

Як уникнути бітумних плям

На дорогах, де нещодавно проводили ремонт, потрібно знизити швидкість до 40-50 км/год.

Варто дотримуватися дистанції за машинами попереду, з-під коліс яких летять краплі бітуму.

Не зайвим буде захисне покриття на елементах кузова.

Для видалення бітумних плям звичайний автошампунь не підходить. А у разі відшкрябування на поверхні залишаться подряпини. Тому позбутися їх можна лише розчиненням.

WD-40

Нанесіть WD-40 на пляму.

Залиште на 10 хвилин.

Обережно видаліть забруднення м’якою тканиною.

Після видалення верхнього шару плями процедуру можна повторити.

Бензин або солярка

Нанесіть паливо на ганчірку.

Видаліть плями.

Після завершення обов’язково промийте водою місця забруднення.

Олія

Нанесіть олію на пляму.

Видаліть плями за допомогою губки або ганчірки.

Видаліть жирні плями від олії звичайним мийним засобом.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Також пояснювали, чому не варто заливати спеціальні присадки у двигун автомобіля.