Три способи видалити бітумні плями з кузова авто швидко та безпечно

Як правильно видалити бітумні плями з авто та не пошкодити кузов
Бітумні плями з'являються на нижній частині дверей автомобіля, бамперах, порогах та навіть капоті влітку після проїзду недавно відремонтованими дорогами. Затягувати з їх видаленням не можна, адже на кузові залишаться неохайні сліди.
Про це написав АвтоСвіт.
Влітку під впливом високої температури бітум стає рідким і, вилітаючи з-під коліс, осідає на елементах кузова автомобіля. При цьому краплі бітуму, швидко остигаючи, проникають в поверхневі шари лакофарбового покриття.
Як уникнути бітумних плям
- На дорогах, де нещодавно проводили ремонт, потрібно знизити швидкість до 40-50 км/год.
- Варто дотримуватися дистанції за машинами попереду, з-під коліс яких летять краплі бітуму.
- Не зайвим буде захисне покриття на елементах кузова.
Для видалення бітумних плям звичайний автошампунь не підходить. А у разі відшкрябування на поверхні залишаться подряпини. Тому позбутися їх можна лише розчиненням.
WD-40
- Нанесіть WD-40 на пляму.
- Залиште на 10 хвилин.
- Обережно видаліть забруднення м’якою тканиною.
- Після видалення верхнього шару плями процедуру можна повторити.
Бензин або солярка
- Нанесіть паливо на ганчірку.
- Видаліть плями.
- Після завершення обов’язково промийте водою місця забруднення.
Олія
- Нанесіть олію на пляму.
- Видаліть плями за допомогою губки або ганчірки.
- Видаліть жирні плями від олії звичайним мийним засобом.
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