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Як правильно видалити бітумні плями з авто та не пошкодити кузов

17 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три способи видалити бітумні плями з кузова авто швидко та безпечно
Видалення плям з кузова автомобіля. Фото: freepik
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Бітумні плями з'являються на нижній частині дверей автомобіля, бамперах, порогах та навіть капоті влітку після проїзду недавно відремонтованими дорогами. Затягувати з їх видаленням не можна, адже на кузові залишаться неохайні сліди.

Про це написав АвтоСвіт.

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Влітку під впливом високої температури бітум стає рідким і, вилітаючи з-під коліс, осідає на елементах кузова автомобіля. При цьому краплі бітуму, швидко остигаючи, проникають в поверхневі шари лакофарбового покриття.

Як уникнути бітумних плям

  • На дорогах, де нещодавно проводили ремонт, потрібно знизити швидкість до 40-50 км/год.
  • Варто дотримуватися дистанції за машинами попереду, з-під коліс яких летять краплі бітуму.
  • Не зайвим буде захисне покриття на елементах кузова.

Для видалення бітумних плям звичайний автошампунь не підходить. А у разі відшкрябування на поверхні залишаться подряпини. Тому позбутися їх можна лише розчиненням.

WD-40

  • Нанесіть WD-40 на пляму.
  • Залиште на 10 хвилин.
  • Обережно видаліть забруднення м’якою тканиною.
  • Після видалення верхнього шару плями процедуру можна повторити.

Бензин або солярка

  • Нанесіть паливо на ганчірку.
  • Видаліть плями.
  • Після завершення обов’язково промийте водою місця забруднення.

Олія

  • Нанесіть олію на пляму.
  • Видаліть плями за допомогою губки або ганчірки.
  • Видаліть жирні плями від олії звичайним мийним засобом.

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