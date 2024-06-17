Три способа удалить битумные пятна с кузова авто быстро и безопасно

Удаление пятен с кузова автомобиля. Фото: freepik

Битумные пятна появляются на нижней части двери автомобиля, бамперах, порогах и даже капоте летом после проезда по недавно отремонтированным дорогам. Затягивать с их удалением нельзя, ведь на кузове останутся неряшливые следы.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Летом под воздействием высокой температуры битум становится жидким и, вылетая из-под колес, оседает на элементах кузова автомобиля. При этом капли битума, быстро остывая, проникают в поверхностные слои лакокрасочного покрытия.

Как избежать битумных пятен

На дорогах, где недавно производили ремонт, нужно снизить скорость до 40-50 км/ч.

Следует соблюдать дистанцию за машинами впереди, из-под колес которых летят капли битума.

Нелишним будет защитное покрытие на элементах кузова.

Для удаления битумных пятен обычный автошампунь не подходит. А в случае отскребывания на поверхности останутся царапины. Поэтому избавиться от них можно только растворением.

WD-40

Нанесите WD-40 на пятно.

Оставьте на 10 минут.

Осторожно удалите загрязнение мягкой тканью.

После удаления верхнего слоя пятна процедуру можно повторить.

Бензин или солярка

Нанесите топливо на тряпку.

Удалите пятна.

После завершения обязательно промойте водой места загрязнения.

Растительное масло

Нанесите масло на пятно.

Удалите пятна с помощью губки или тряпки.

Удалите жирные пятна от масла обычным моющим средством.

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