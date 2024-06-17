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Как правильно удалить битумные пятна с авто и не повредить кузов

17 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Три способа удалить битумные пятна с кузова авто быстро и безопасно
Удаление пятен с кузова автомобиля. Фото: freepik
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Битумные пятна появляются на нижней части двери автомобиля, бамперах, порогах и даже капоте летом после проезда по недавно отремонтированным дорогам. Затягивать с их удалением нельзя, ведь на кузове останутся неряшливые следы.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Летом под воздействием высокой температуры битум становится жидким и, вылетая из-под колес, оседает на элементах кузова автомобиля. При этом капли битума, быстро остывая, проникают в поверхностные слои лакокрасочного покрытия.

Как избежать битумных пятен

  • На дорогах, где недавно производили ремонт, нужно снизить скорость до 40-50 км/ч.
  • Следует соблюдать дистанцию за машинами впереди, из-под колес которых летят капли битума.
  • Нелишним будет защитное покрытие на элементах кузова.

Для удаления битумных пятен обычный автошампунь не подходит. А в случае отскребывания на поверхности останутся царапины. Поэтому избавиться от них можно только растворением.

WD-40

  • Нанесите WD-40 на пятно.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Осторожно удалите загрязнение мягкой тканью.
  • После удаления верхнего слоя пятна процедуру можно повторить.

Бензин или солярка

  • Нанесите топливо на тряпку.
  • Удалите пятна.
  • После завершения обязательно промойте водой места загрязнения.

Растительное масло

  • Нанесите масло на пятно.
  • Удалите пятна с помощью губки или тряпки.
  • Удалите жирные пятна от масла обычным моющим средством.

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