Три способа удалить битумные пятна с кузова авто быстро и безопасно

Как правильно удалить битумные пятна с авто и не повредить кузов
Битумные пятна появляются на нижней части двери автомобиля, бамперах, порогах и даже капоте летом после проезда по недавно отремонтированным дорогам. Затягивать с их удалением нельзя, ведь на кузове останутся неряшливые следы.
Об этом написал АвтоСвіт.
Летом под воздействием высокой температуры битум становится жидким и, вылетая из-под колес, оседает на элементах кузова автомобиля. При этом капли битума, быстро остывая, проникают в поверхностные слои лакокрасочного покрытия.
Как избежать битумных пятен
- На дорогах, где недавно производили ремонт, нужно снизить скорость до 40-50 км/ч.
- Следует соблюдать дистанцию за машинами впереди, из-под колес которых летят капли битума.
- Нелишним будет защитное покрытие на элементах кузова.
Для удаления битумных пятен обычный автошампунь не подходит. А в случае отскребывания на поверхности останутся царапины. Поэтому избавиться от них можно только растворением.
WD-40
- Нанесите WD-40 на пятно.
- Оставьте на 10 минут.
- Осторожно удалите загрязнение мягкой тканью.
- После удаления верхнего слоя пятна процедуру можно повторить.
Бензин или солярка
- Нанесите топливо на тряпку.
- Удалите пятна.
- После завершения обязательно промойте водой места загрязнения.
Растительное масло
- Нанесите масло на пятно.
- Удалите пятна с помощью губки или тряпки.
- Удалите жирные пятна от масла обычным моющим средством.
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