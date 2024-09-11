Как самостоятельно избавиться от скрипа двери авто — очень дешевый действенный способ

Автомобильные двери. Фото: dubizzle.com

Избавиться от скрипа двери в авто не так уж просто. Многие бесплодно пытаются избавиться от проблемы с помощью силиконовых масел, солидола или WD-40, но ни одно из этих средств не помогает так, как способен один очень дешевый метод.

Об этом написал Dexpens.

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Почему появляется скрип

Виновата коррозия, образующаяся в местах подвижных соединений дверных петель и держателей. Ржавчина возникает из пыли и грязи, которые накапливаются в использованной ранее смазке. И нет смысла мазать сверху новой смазкой старую грязь.

Как надолго избавиться от скрипа

Решить проблему скрипа на многие месяцы позволяют обычная вода и хозяйственное мыло.

Берем стакан чистой воды и разводим в нем небольшой кусок хозяйственного мыла.

Когда мыло полностью растворится, погружаем в раствор пальцы и начинаем смазывать подвижные элементы дверей — петли и держатели.

Особое внимание уделяем местам соединения деталей.

Нужно, чтобы в щели попало как можно больше мыльного раствора.

Мыло не позволяет накапливаться пыли и грязи, поэтому препятствует образованию коррозии.

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