Как самостоятельно избавиться от скрипа двери авто — очень дешевый действенный способ

Каким копеечным средством смазать автомобильную дверь, чтобы она не скрипела
Избавиться от скрипа двери в авто не так уж просто. Многие бесплодно пытаются избавиться от проблемы с помощью силиконовых масел, солидола или WD-40, но ни одно из этих средств не помогает так, как способен один очень дешевый метод.
Об этом написал Dexpens.
Почему появляется скрип
Виновата коррозия, образующаяся в местах подвижных соединений дверных петель и держателей. Ржавчина возникает из пыли и грязи, которые накапливаются в использованной ранее смазке. И нет смысла мазать сверху новой смазкой старую грязь.
Как надолго избавиться от скрипа
Решить проблему скрипа на многие месяцы позволяют обычная вода и хозяйственное мыло.
- Берем стакан чистой воды и разводим в нем небольшой кусок хозяйственного мыла.
- Когда мыло полностью растворится, погружаем в раствор пальцы и начинаем смазывать подвижные элементы дверей — петли и держатели.
- Особое внимание уделяем местам соединения деталей.
- Нужно, чтобы в щели попало как можно больше мыльного раствора.
- Мыло не позволяет накапливаться пыли и грязи, поэтому препятствует образованию коррозии.
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