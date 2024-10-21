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Чим небезпечні калюжі для автомобіля — відповідь експерта

21 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Як калюжі можуть загрожувати вашому автомобілю — рекомендації експерта
Проїзд калюжі. Фото: premierdetailingandwash.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Форсування глибоких калюж часто закінчується неприємностями, такими як втрата номерного знака, прокол колеса чи пошкодження піддона. Проте найсерйознішою небезпекою є гідроудар у двигуні — влучення води в циліндри мотора під час спроби стиснути рідину поршнем, що може призвести до дорогого капітального ремонту.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко.

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Небезпека дрібних калюж

Не варто недооцінювати й небезпеку, яку можуть нести дрібні калюжі. Часто саме вони стають причинами аквапланування, коли колеса автомобіля втрачають зчеплення з дорогою через шар води, що накриває асфальт. В результаті автомобіль стає некерованим, що може призвести до аварійної ситуації.

Оцінити проблему

У міських умовах після потужної зливи важливо правильно оцінити ситуацію перед тим, як намагатися  проїхати калюжу. Якщо легкові автомобілі легко справляються з водою, це хороший знак. Але якщо навіть вантажівки занурюють пів колеса в калюжу, краще шукати об’їзд або просто зупинитися і не ризикувати.

Перевіряйте глибину

На заміських дорогах, коли об’їхати калюжу немає можливості, корисно вийти з машини та перевірити глибину води за допомогою палиці. Якщо ви вирішили продовжити рух, пам’ятайте: не переходьте на вищу передачу. Підвищені оберти можуть призвести до заливання вихлопної системи водою.

Після калюжі

Після того як ви проїдете калюжу, не забудьте акуратно пригальмувати кілька разів. Це допоможе просушити гальмівну систему, зокрема диски, колодки та барабани, і покращить їхню ефективність.

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