Как лужи могут угрожать вашему автомобилю — рекомендации эксперта

Проезд лужи. Фото: premierdetailingandwash.com

Форсирование глубоких луж часто заканчивается неприятностями, такими как потеря номерного знака, прокол колеса или повреждение поддона. Однако самой серьезной опасностью является гидроудар в двигателе — попадание воды в цилиндры мотора при попытке сжать жидкость поршнем, что может привести к дорогому капитальному ремонту.

Об этом "АвтоСвіту" рассказал начальник департамента сервиса "Укравто Груп" Александр Чаленко.

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Опасность мелких луж

Не следует недооценивать и опасность, которую могут нести мелкие лужи. Часто именно они становятся причинами аквапланирования, когда колеса автомобиля теряют сцепление с дорогой из-за покрывающего асфальт слоя воды. В результате автомобиль становится неуправляемым, что может привести к аварийной ситуации.

Оцените проблему

В городских условиях после мощного ливня важно правильно оценить ситуацию перед тем, как пытаться проехать лужу. Если легковые автомобили легко справляются с водой — это хороший знак. Но если даже грузовики погружают полк колеса в лужу, лучше искать объезд или просто остановиться и не рисковать.

Проверяйте глубину

На загородных дорогах, когда объехать лужу нет возможности полезно выйти из машины и проверить глубину воды с помощью палки. Если вы решили продолжить движение, помните: не переходите на более высокую передачу. Повышенные обороты могут привести к заливке выхлопной системы водой.

После лужи

После того как вы проедете лужу, не забудьте аккуратно притормозить несколько раз. Это поможет просушить тормозную систему, в том числе диски, колодки и барабаны, и улучшит их эффективность.

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