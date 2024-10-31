Какие детали автомобиля страдают от сильного хлопания дверью

Дверь авто. Фото: stabilus.com

Водители очень не любят, когда пассажиры закрывая дверь машины начинают ими сильно хлопать. Их можно понять, ведь такие действия могут испортить многие детали автомобиля.

Об этом написал SUV News.

Читайте также:

Резиновые уплотнители

Постоянные сильные удары дверью деформируют резину и она постепенно теряет свою функциональность. Особенно это опасно зимой, когда резина становится жестче из-за холода, легко трескается и перестает плотно прилегать. В итоге в салон будут попадать влага и грязь.

Направляющие стеклоподъемника

От ударов крепления механизма слабеют, из-за чего окна начнут двигаться медленнее, застревать или вообще перестанут работать. В худшем случае может сломаться трос или электропривод, что потребует дорогостоящего ремонта. Также могут возникнуть проблемы с сенсорами, отвечающими за работу стеклоподъемников, что создаст дополнительные сбои в электронике авто.

Замок двери

Частые сильные удары могут повредить дверной замок. Чаще страдает крючок, который удерживает дверь закрытой. Это может стать серьезной проблемой, особенно во время движения, ведь незакрытая дверь опасна.

Электроника

У современных автомобилей много электронных систем, которые контролируют, как работают двери и связанные с ними устройства — освещение салона, сигнализация и т.д. Конечные датчики находящиеся в дверях или стойках могут повредиться от вибраций и ударов. Если эти датчики ломаются, системы заработают неправильно.

Пластиковые детали

Пластиковые элементы в дверях достаточно прочные, но постоянные удары могут привести к их деформации. Треснувшие или поврежденные пластиковые панели могут создавать дополнительные шумы во время езды. Ремонт таких деталей может быть дорогим.

Ранее мы писали, как самостоятельно избавиться от конденсата внутри фары автомобиля. Также эксперты рассказали, чем опасны лужи для автомобиля.