Секрет швидкого пошуку свого авто на великій стоянці біля магазину

Велика автостоянка. Фото: zaxid.net

Багатьом водіям доводилося нервово шукати автомобіль на переповненій автостоянці біля гіпермаркету або торгового центру. Для суттєвого прискорення пошуків існує трохи дивний, але перевірений дієвий спосіб.

Про це написав Moto.

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Більшість водіїв натискають брелок ключа, щоб за звуком визначити напрями пошуку. Але, автомобіль може знаходитися занадто далеко, тому сили сигналу просто не вистачатиме.

Коли побачите, що якийсь водій приклав брелок до голови, не дивуйтеся. Таким чином він підсилює сигнал дистанційного керування. У такому випадку голова виконує роль антени. Прикладаючи ключ до голови, водій збільшує діапазон його дії та посилює хвилі. У підсумку автомобіль обов’язково відгукнеться.

Чому це працює

Автомобільний ключ використовує радіохвилі, які мають діапазон до кількох десятків метрів. Завдяки тому, що тіло більшою мірою складається з води, це дозволяє збільшити хвилі та посилити передачу сигналу.

Раніше ми писали, чому не варто вішати автоключ разом з іншими на одну зв’язку. Також експерти пояснили, чому треба класти ключі від машини в холодильник.