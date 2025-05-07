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Чому не слід паркувати авто з вивернутими колесами

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Дата публікації: 7 травня 2025 23:27
Паркування авто з вивернутими колесами: чому так робити не варто
Авто з вивернутими колесами. Фото: tacomaworld.co

Досить часто водії паркують автомобіль, залишаючи його з повернутими колесами. Вони вважають, що так евакуатор не зможе його забрати, плюс машина випадково не покотиться.

Чи так це насправді написав MMR.

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  • Не проблема для евакуатора

Сучасні евакуаційні вантажівки використовують спеціальні маніпулятори, які підіймають легковий автомобіль за всі чотири колеса.

  • Заважає іншим автомобілям

Коли власник так залишає авто, то створює проблеми для інших водіїв. Повернуті колеса виступають за габарити машини, що ускладнює виїзд зі стоянки іншим водіям.

  • Гідропідсилювач керма

Якщо машина довго стоїть з повністю повернутими колесами, з ладу може вийти гідропідсилювач керма через збільшення навантаження на помпу підсилювача. Аналогічна проблема може виникнути й у власників авто з електричним підсилювачем.

  • Система кермового управління

В холодну погоду гумові частини ШРКШ (шарнір рівних кутових швидкостей) втрачають свою пружність. Це призводить до розривів через надмірний натяг, що спричинить поломку в системі кермового управління.

Раніше ми писали, за які неочевидні порушення паркування можна отримати штраф. Також пояснювали, як швидко знайти своє авто на переповненій стоянці.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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