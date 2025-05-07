Паркування авто з вивернутими колесами: чому так робити не варто

Чому не слід паркувати авто з вивернутими колесами
Досить часто водії паркують автомобіль, залишаючи його з повернутими колесами. Вони вважають, що так евакуатор не зможе його забрати, плюс машина випадково не покотиться.
Чи так це насправді написав MMR.
- Не проблема для евакуатора
Сучасні евакуаційні вантажівки використовують спеціальні маніпулятори, які підіймають легковий автомобіль за всі чотири колеса.
- Заважає іншим автомобілям
Коли власник так залишає авто, то створює проблеми для інших водіїв. Повернуті колеса виступають за габарити машини, що ускладнює виїзд зі стоянки іншим водіям.
- Гідропідсилювач керма
Якщо машина довго стоїть з повністю повернутими колесами, з ладу може вийти гідропідсилювач керма через збільшення навантаження на помпу підсилювача. Аналогічна проблема може виникнути й у власників авто з електричним підсилювачем.
- Система кермового управління
В холодну погоду гумові частини ШРКШ (шарнір рівних кутових швидкостей) втрачають свою пружність. Це призводить до розривів через надмірний натяг, що спричинить поломку в системі кермового управління.
Раніше ми писали, за які неочевидні порушення паркування можна отримати штраф. Також пояснювали, як швидко знайти своє авто на переповненій стоянці.
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