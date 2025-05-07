Паркування авто з вивернутими колесами: чому так робити не варто

Авто з вивернутими колесами. Фото: tacomaworld.co

Досить часто водії паркують автомобіль, залишаючи його з повернутими колесами. Вони вважають, що так евакуатор не зможе його забрати, плюс машина випадково не покотиться.

Чи так це насправді написав MMR.

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Не проблема для евакуатора

Сучасні евакуаційні вантажівки використовують спеціальні маніпулятори, які підіймають легковий автомобіль за всі чотири колеса.

Заважає іншим автомобілям

Коли власник так залишає авто, то створює проблеми для інших водіїв. Повернуті колеса виступають за габарити машини, що ускладнює виїзд зі стоянки іншим водіям.

Гідропідсилювач керма

Якщо машина довго стоїть з повністю повернутими колесами, з ладу може вийти гідропідсилювач керма через збільшення навантаження на помпу підсилювача. Аналогічна проблема може виникнути й у власників авто з електричним підсилювачем.

Система кермового управління

В холодну погоду гумові частини ШРКШ (шарнір рівних кутових швидкостей) втрачають свою пружність. Це призводить до розривів через надмірний натяг, що спричинить поломку в системі кермового управління.

Раніше ми писали, за які неочевидні порушення паркування можна отримати штраф. Також пояснювали, як швидко знайти своє авто на переповненій стоянці.