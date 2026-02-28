Видео
Почему опытные водители не складывают боковые зеркала на стоянке

Почему опытные водители не складывают боковые зеркала на стоянке

Ua ru
28 февраля 2026 15:45
Как боковые зеркала защищают кузов авто на парковке
Боковое зеркало автомобиля. Фото: blackboxmycar.com

Складывание боковых зеркал автомобиля на парковке является привычным действием для многих, однако опытные водители часто советуют оставлять их разложенными. Такой подход помогает создать дополнительное пространство вокруг транспортного средства и уберечь кузов от случайных повреждений другими машинами.

Об этом написал "Справочник водителя"

Безопасное расстояние

Наличие разложенных зеркал визуально расширяет габариты машины, что заставляет соседей по парковке оставлять большую дистанцию при маневрировании. Это особенно актуально во дворах или на крытом паркинге, где автомобили стоят борт к борту.

Согласно выводам экспертов, водители подсознательно ориентируются на крайние точки соседних авто. Оставленные в стандартном положении зеркала служат естественным ограничителем, который предотвращает слишком плотную парковку транспортных средств и обеспечивает больше свободного места.

Защита кузова

Когда соседи оставляют достаточно места, риск ударов дверцей при ее открывании существенно снижается. Опытные водители отмечают, что разложенное зеркало выступает первым барьером, который не позволяет другому владельцу приблизить свой борт вплотную.

Благодаря такому методу на дверях появляется меньше сколов и царапин во время стоянки. Отсутствие механических повреждений лакокрасочного покрытия существенно снижает риск возникновения очагов коррозии, что помогает сохранить эстетический вид авто без дополнительных затрат.

Правильный выбор

Выбор тактики зависит от конкретного места расположения транспортного средства. Если машина стоит вдоль оживленной проезжей части, зеркало со стороны дороги целесообразно сложить для защиты от грязи и случайных столкновений с проезжающими мимо машинами.

Однако на закрытых площадках открытые элементы работают в пользу владельца, создавая безопасную зону вокруг авто. Опытные водители считают этот способ эффективным способом защиты собственного имущества и предотвращения досадных инцидентов на стоянках.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
