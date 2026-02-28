Як бокові дзеркала захищають кузов авто на парковці

Бічне дзеркало автомобіля. Фото: blackboxmycar.com

Складання бічних дзеркал автомобіля на парковці є звичною дією для багатьох, проте досвідчені водії часто радять залишати їх розкладеними. Такий підхід допомагає створити додатковий простір навколо транспортного засобу та вберегти кузов від випадкових пошкоджень іншими машинами.

Про це написав "Довідник водія"

Реклама

Читайте також:

Безпечна відстань

Наявність розкладених дзеркал візуально розширює габарити машини, що змушує сусідів по парковці залишати більшу дистанцію під час маневрування. Це особливо актуально у дворах чи на критому паркінгу, де автомобілі стоять борт до борту.

Згідно з висновками експертів, водії підсвідомо орієнтуються на крайні точки сусідніх авто. Залишені в стандартному положенні дзеркала слугують природним обмежувачем, який запобігає занадто щільному паркуванню транспортних засобів та забезпечує більше вільного місця.

Захист кузова

Коли сусіди залишають достатньо місця, ризик ударів дверцятами при їх відкриванні суттєво знижується. Досвідчені водії наголошують, що розкладене дзеркало виступає першим бар'єром, який не дозволяє іншому власнику наблизити свій борт впритул.

Завдяки такому методу на дверях з'являється менше сколів та подряпин під час стоянки. Відсутність механічних пошкоджень лакофарбового покриття суттєво знижує ризик виникнення осередків корозії, що допомагає зберегти естетичний вигляд авто без додаткових витрат.

Також читайте:

Навіщо на бічних дзеркалах авто чорні риски

Чарівна кнопка на дзеркалі заднього виду: для чого вона

Правильний вибір

Вибір тактики залежить від конкретного місця розташування транспортного засобу. Якщо машина стоїть уздовж жвавої проїжджої частини, дзеркало з боку дороги доцільно скласти для захисту від бруду та випадкових зіткнень з машинами, що проїжджають повз.

Проте на закритих майданчиках відкриті елементи працюють на користь власника, створюючи безпечну зону навколо авто. Досвідчені водії вважають цей спосіб ефективним способом захисту власного майна та запобігання прикрим інцидентам на стоянках.