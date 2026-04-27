Де паркувати машину у 2026 році, щоб не натрапити на штраф та евакуатор

Евакуатор. Фото: УНІАН

Проблема дефіциту паркомісць в українських містах у 2026 році стає дедалі гострішою через зростання кількості транспорту та суворі вимоги законодавства. Неправильне розташування автомобіля часто призводить до штрафів або негайної евакуації на штрафмайданчик. Знання тонкощів ПДР та логічний підхід до пошуку вільного простору дозволяють зберегти кошти та час. Своєчасна перевірка знаків та розмітки залишається єдиним надійним способом уникнути конфліктів з законом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Ефективний пошук

Постійний рух вулицею підвищує шанси знайти вільне вікно швидше ніж статичне очікування. Велика щільність машин означає високу ймовірність того, що хтось з водіїв саме зараз завершує справи та звільняє місце.

ПДР дозволяють паркування на лівій стороні дороги за умови наявності лише однієї смуги для руху в кожен бік та відсутності трамвайних колій. Також посередині не повинно бути суцільної лінії розмітки чи розділювальної смуги. Важливо залишити проїзд завширшки не менш як 3 м для безперешкодного руху інших транспортних засобів, щоб уникнути примусового переміщення авто. Але навіть проїзд 3 м не завжди є прикладом правильного паркування (див. малюнок).

Попри те, що водій сірого авто залишив 3 м для проїзду інших машин, він порушує правила. Згідно пункту 15.4 ПДР, не дозволяється ставити транспортні засоби на проїзній частині у два та більше ряди. Малюнок: Exist.ua

Помилки водіїв

Поширеним міфом є переконання, що паркування на тротуарі дозволене за умови збереження 2 м для пішоходів. Насправді така норма діє виключно за наявності відповідних дорожніх знаків. В інших випадках виїзд на бордюр карається штрафом у розмірі 340 грн, згідно з частиною 1 статті 122 КУпАП.

Читайте також:

Паркування під кутом до краю проїзної частини дозволяється пунктом 15.5 ПДР, якщо це не перешкоджає іншим учасникам руху. Проте частковий наїзд на газон або зелені насадження категорично заборонений. Навіть відсутність трави на клумбі не звільняє від відповідальності за порушення правил стоянки на об'єктах благоустрою.

Суворі обмеження

Заборона зупинки та стоянки діє ближче ніж за 10 м від пішохідних переходів, перехресть або виїздів з прилеглих територій. Також не можна залишати транспорт ближче ніж за 30 м від зупинок громадського транспорту. Відстань у такому разі відраховується від посадкового майданчика або відповідного дорожнього знака з обох боків.

Окремої уваги потребують зони біля сміттєвих контейнерів, де мінімальна дистанція для паркування складає 5 м. Порушення цих норм часто стає причиною аварійних ситуацій з важкими наслідками.

Вартість евакуації

Примусове затримання транспортного засобу застосовується за статтею 265-4 КУпАП, якщо авто суттєво заважає дорожньому руху. У Києві з 15 квітня оновлено тарифи на послуги евакуації, мінімальна вартість яких тепер становить 1680 грн. Оплата транспортування та зберігання на штрафмайданчику лягає виключно на власника автомобіля.

Для успішного паркування в завантажених зонах доцільно обирати компактні моделі машин з системами автоматичної допомоги. Такі технології дозволяють безпечно ставити авто у зазори близько 50 см попереду та ззаду.

Використання підземних паркінгів торгових центрів чи житлових комплексів залишається найнадійнішою альтернативою вуличним стоянкам.

