Головна Авто Дорожній знак з пасткою — що означають білі стрілки

Дорожній знак з пасткою — що означають білі стрілки

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 21:45
Додаткові символи на дорожніх знаках: що вони означають
Знайомі знаки з незнайомими символами. Фото: freepik.com/wikipedia.org

Розуміння додаткових символів на дорожніх знаках є критично важливим для водіїв, що подорожують країнами Європи, зокрема Німеччиною. Відсутність знань про значення додаткових символів часто стає причиною санкцій, навіть якщо основні знаки добре знайомі українським водіям як 3.34 "Зупинку заборонено" та 3.35 "Стоянку заборонено".

Про це написав Auto Swiat.

Читайте також:

Європейська специфіка

У багатьох країнах Західної Європи, зокрема в Німеччині, на знаках "Зупинку заборонено" (синій круг з червоним обрамленням та двома перехрещеними лініями) часто розміщують білі стрілки. Це маркування вказує на початок, кінець або зону дії обмеження. Стрілка, спрямована в бік проїзної частини, сигналізує про початок зони заборони. Натомість стрілка, що вказує у протилежний від дороги бік, позначає завершення дії знака. Якщо на щиті зображено дві стрілки в обох напрямках, це означає, що водій перебуває всередині ділянки, де зупинка суворо заборонена.

Такі правила стосуються й знака "Стоянку заборонено" з однією поперечною лінією, який дозволяє зупинку тривалістю до однієї хвилини. Відмінність від української системи полягає в тому, у нас аналогічну функцію виконують додаткові таблички з чорними стрілками під основним знаком, тоді як у Німеччині ці символи інтегровані безпосередньо в поле знака.

Також читайте:

Чотири з пʼяти водіїв не знають, що означає цей дорожній знак

Нова жовта розмітка на перехрестях: що вона означає для водіїв

Наслідки порушень

Нехтування цим маркуванням або його помилкове тлумачення несе серйозні фінансові та адміністративні ризики. Окрім стандартних штрафних балів та грошових стягнень, транспортний засіб може бути відбуксований на штрафмайданчик, якщо він перешкоджає руху або створює небезпеку. У деяких випадках муніципальні служби також практикують блокування коліс автомобілів-порушників.

Особливу пильність варто проявляти до тимчасових знаків, які встановлюють під час проведення ремонтних робіт або переїздів. Вони мають пріоритет над постійним маркуванням, а ігнорування інтегрованих стрілок на таких знаках є поширеною помилкою серед іноземних водіїв.

Німеччина дорожні знаки авто парковка штраф штрафи автомобіль водії
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
