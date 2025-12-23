Видео
Дорожный знак с ловушкой — что означают белые стрелки

Дата публикации 23 декабря 2025 21:45
Дополнительные символы на дорожных знаках: что они означают
Знакомые знаки с незнакомыми символами. Фото: freepik.com/wikipedia.org

Понимание дополнительных символов на дорожных знаках является критически важным для водителей, путешествующих по странам Европы, в частности по Германии. Отсутствие знаний о значении дополнительных символов часто становится причиной санкций, даже если основные знаки хорошо знакомы украинским водителям как 3.34 "Остановка запрещена" и 3.35 "Стоянка запрещена".

Об этом написал Auto Swiat.

Во многих странах Западной Европы, в частности в Германии, на знаках "Остановка запрещена" (синий круг с красным обрамлением и двумя перекрещенными линиями) часто размещают белые стрелки. Эта маркировка указывает на начало, конец или зону действия ограничения. Стрелка, направленная в сторону проезжей части, сигнализирует о начале зоны запрета. Зато стрелка, указывающая в противоположную от дороги сторону, обозначает завершение действия знака. Если на щите изображены две стрелки в обоих направлениях, это означает, что водитель находится внутри участка, где остановка строго запрещена.

Такие правила касаются и знака "Стоянка запрещена" с одной поперечной линией, который позволяет остановку продолжительностью до одной минуты. Отличие от украинской системы заключается в том, у нас аналогичную функцию выполняют дополнительные таблички с черными стрелками под основным знаком, тогда как в Германии эти символы интегрированы непосредственно в поле знака.

Последствия нарушений

Пренебрежение этой маркировкой или ее ошибочное толкование несет серьезные финансовые и административные риски. Кроме стандартных штрафных баллов и денежных взысканий, транспортное средство может быть отбуксировано на штрафплощадку, если оно препятствует движению или создает опасность. В некоторых случаях муниципальные службы также практикуют блокировку колес автомобилей-нарушителей.

Особую бдительность стоит проявлять к временным знакам, которые устанавливают во время проведения ремонтных работ или переездов. Они имеют приоритет над постоянной маркировкой, а игнорирование интегрированных стрелок на таких знаках является распространенной ошибкой среди иностранных водителей.

Германия дорожные знаки авто парковка штраф штрафы автомобиль водители
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
