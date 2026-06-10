Подержанный Ford Fiesta восьмого поколения: плюсы и ловушки

Ford Fiesta 2020 года. Фото: netcarshow.com

Хэтчбек Ford Fiesta восьмого поколения, выпускаемый с 2017 года, считается одним из самых интересных представителей В-сегмента с точки зрения удовольствия от вождения. Автомобиль сочетает в себе прекрасно настроенную подвеску, четкое рулевое управление и образцовую стабильность на дороге. Однако покупка этой модели на вторичном рынке таит в себе серьезную техническую ловушку.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Коварный расходник

Большинство представленных на рынке машин укомплектованы 3-цилиндровыми турбомоторами 1.0 EcoBoost мощностью 100 или 125 л.с. Главная особенность этой линейки заключается в том, что ремень газораспределительного механизма и ремень масляного насоса работают непосредственно внутри двигателя, находясь в постоянной масляной ванне. Сама по себе конструкция надежна, но она требует использования исключительно оригинального смазочного материала со спецификацией WSS-M2C948-B и вязкостью 5W-20.

Многие водители и мастера считают такую жидкую масло ошибкой и заливают более густой аналог. Это приводит к быстрому разбуханию, расслоению и последующему обрыву ремня, что полностью разрушает внутренние детали двигателя. Допускается только однократная доливка не более 0,5 л обычного масла класса ACEA A5/B5.

Без полной проверки сервисной истории покупать версию с EcoBoost категорически не рекомендуется.

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Надежная альтернатива

Для покупателей, не желающих рисковать с турбинами, существует более простой вариант в виде атмосферного двигателя объемом 1,1 л мощностью от 70 до 85 л.с. В этом агрегате ремень работает снаружи, поэтому конструкция абсолютно не чувствительна к типу масла. Минусом такого выбора является слабая динамика при разгоне.

Дизельные версии на рынке почти не встречаются, так как их быстро сняли с производства из-за жестких экологических норм Euro 6d.

Кузов автомобиля длиной четыре метра имеет усиленную структуру и демонстрирует отличную защиту от ржавчины. На кузовных панелях практически не бывает типичных очагов коррозии. Однако из-за специфики городской эксплуатации на коротких расстояниях в выхлопной системе скапливается конденсат, что вызывает появление ржавчины на глушителе. Также коррозии подвергаются отдельные незащищенные элементы подвески при длительной парковке под открытым небом.

Особенности салона

Внутреннее пространство оформлено качественно, детали подогнаны с высокой точностью, а физические кнопки имеют приятный тактильный отклик. Руль по уровню исполнения напоминает элементы машин высшего класса. Главным недостатком интерьера является ограниченное пространство для пассажиров второго ряда из-за массивной передней панели, которая сдвигает кресла назад. Тканевая обивка сидений во время интенсивных поездок изнашивается заметно быстрее, чем у главных конкурентов модели.

Механическая коробка передач радует коротким ходом рычага, а 7-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями работает плавно и быстро. Особое внимание следует уделить экземплярам 2017–2018 годов выпуска с 6-ступенчатым автоматом. Часть из них комплектовалась двигателями мексиканского производства, у которых зафиксирован высокий риск внезапного отказа привода масляного насоса.

Ранее Новини.LIVE писали о преимуществах и рисках покупки Ford Fiesta седьмого поколения. Нарушение правил эксплуатации предыдущими владельцами может привести к серьезным затратам на ремонт.

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