Подержанный Ford Fiesta седьмого поколения: преимущества и риски покупки

Ford Fiesta 2022 года. Фото: netcarshow.com

Компактный хэтчбек Ford Fiesta седьмой генерации (2017-2023) считается одним из лучших автомобилей своего класса. Модель сочетает прекрасно сбалансированное шасси, точное рулевое управление и высокий уровень комфорта во время городских поездок. Однако перед покупкой такого транспортного средства на вторичном рынке необходимо учесть важные технические нюансы. Нарушение правил эксплуатации предыдущими владельцами может привести к серьезным затратам на ремонт.

Моторная линейка

Большинство представленных на рынке экземпляров оснащены трехцилиндровым турбодвигателем EcoBoost объемом 1 л мощностью 100 или 125 л.с. Эти силовые агрегаты демонстрируют превосходную динамику и топливную экономичность, но требуют специфического ухода. Ремень газораспределительного механизма и привод масляного насоса работают непосредственно внутри двигателя в масле.

Использование неправильного смазочного материала приводит к быстрому разрушению и расслоению структуры ремня. Производитель требует применять исключительно продукт с допуском WSS-M2C948-B и вязкостью 5W-20. Попытки механиков заливать более густые жидкости вызывают набухание материала ремня, его обрыв и последующее полное уничтожение клапанного механизма.

Альтернативой для водителей, которые хотят избежать подобных рисков, является более скромный атмосферный двигатель объемом 1,1 л. В этом моторе ремень ГРМ расположен снаружи, поэтому конструкция менее чувствительна к химическому составу залитых масел. Главным минусом такого выбора является слабая динамика, так как мощность составляет всего 70-85 л.с.

Состояние кузова

Седьмое поколение построено на глубоко модернизированной базе предшественника с усиленной структурой силового каркаса кузова. Габариты машины едва превышают четыре метра, что обеспечивает превосходную маневренность на тесных городских парковках. Лакокрасочное покрытие хорошо противостоит коррозии, поэтому явные очаги ржавчины на кузовных панелях практически не встречаются.

Однако при осмотре снизу стоит обратить внимание на элементы подвески и детали выхлопной системы. Так как компактные городские авто часто эксплуатируют на короткие расстояния, внутри глушителя скапливается вредный конденсат. Постоянное хранение автомобиля под открытым небом без возможности регулярной качественной просушки ускоряет ржавление металла труб.

Обновление 2021 года принесло в стандартную комплектацию современную светодиодную оптику, увеличенный монитор мультимедиа и дополнительные электронные ассистенты. Покупатели также могут встретить специфическую версию Active с увеличенным на 18 мм клиренсом или спортивную модификацию ST с мощным двигателем 1,5 л на 200 л.с. и крутящим моментом 320 Нм.

Другие нюансы

Внутреннее пространство хэтчбека оформлено качественно. Физические клавиши управления имеют приятный тактильный отклик, а руль выполнен на уровне более дорогих моделей бренда. Защита пассажиров подтверждена высокими баллами во время краш-тестов независимой организации Euro NCAP.

Основным минусом салона остается ограниченное пространство для пассажиров второго ряда из-за массивной конструкции передней панели. Тканевая обивка кресел при интенсивной эксплуатации изнашивается быстрее, чем у некоторых конкурентов. Мультимедийная система первых годов выпуска иногда работает медленно, но более поздние версии получили обновленное быстрое программное обеспечение.

Конструкция ходовой части обеспечивает идеальный баланс между устойчивостью в поворотах и поглощением неровностей асфальта. Модификация ST-Line имеет заниженный клиренс и более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости для минимизации кренов кузова. Механическая коробка передач работает очень четко, а роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями плавно переключает скорости.

