Вживаний Ford Fiesta сьомого покоління: переваги та ризики купівлі

Ford Fiesta 2022 року. Фото: netcarshow.com

Компактний хетчбек Ford Fiesta сьомої генерації (2017–2023) вважається одним з найкращих автомобілів свого класу. Модель поєднує чудово збалансоване шасі, точне рульове керування та високий рівень комфорту під час міських поїздок. Проте перед купівлею такого транспортного засобу на вторинному ринку необхідно врахувати важливі технічні нюанси. Порушення правил експлуатації попередніми власниками може призвести до серйозних витрат на ремонт.

Моторна лінійка

Більшість представлених на ринку екземплярів оснащені трициліндровим турбодвигуном EcoBoost об'ємом 1 л потужністю 100 або 125 к.с. Ці силові агрегати демонструють чудову динаміку та паливну економічність, але потребують специфічного догляду. Ремінь газорозподільного механізму та привід оливної помпи працюють безпосередньо всередині двигуна в оливі.

Використання неправильного мастильного матеріалу призводить до швидкого руйнування та розшарування структури ременя. Виробник вимагає застосовувати виключно продукт з допуском WSS-M2C948-B та в’язкістю 5W-20. Спроби механіків заливати густіші рідини викликають набухання матеріалу ременя, його обрив і подальше повне знищення клапанного механізму.

Альтернативою для водіїв, які хочуть уникнути подібних ризиків, є скромніший атмосферний двигун об'ємом 1,1 л. У цьому моторі ремінь ГРМ розташований зовні, тому конструкція менш чутлива до хімічного складу залитих олив. Головним мінусом такого вибору є слабка динаміка, позаяк потужність становить лише 70–85 к.с.

Стан кузова

Сьоме покоління побудоване на глибоко модернізованій базі попередника з посиленою структурою силового каркаса кузова. Габарити машини ледве перевищують чотири метри, що забезпечує чудову маневровість на тісних міських парковках. Лакофарбове покриття добре протистоїть корозії, тому явні осередки іржі на кузовних панелях практично не зустрічаються.

Проте під час огляду знизу варто звернути увагу на елементи підвіски та деталі вихлопної системи. Позаяк компактні міські авто часто експлуатують на короткі відстані, всередині глушника накопичується шкідливий конденсат. Постійне зберігання автомобіля просто неба без можливості регулярного якісного просушування прискорює іржавіння металу труб.

Оновлення 2021 року принесло в стандартну комплектацію сучасну світлодіодну оптику, збільшений монітор мультимедіа та додаткові електронні асистенти. Покупці також можуть зустріти специфічну версію Active зі збільшеним на 18 мм кліренсом або спортивну модифікацію ST з потужним двигуном 1,5 л на 200 к.с. та обертовим моментом 320 Нм.

Інші нюанси

Внутрішній простір хетчбека оформлений якісно. Фізичні клавіші керування мають приємний тактильний відгук, а кермо виконане на рівні дорожчих моделей бренду. Захист пасажирів підтверджений високими балами під час краш-тестів незалежної організації Euro NCAP.

Основним мінусом салону залишається обмежений простір для пасажирів другого ряду через масивну конструкцію передньої панелі. Тканинна оббивка крісел при інтенсивній експлуатації зношується швидше, ніж у деяких конкурентів. Мультимедійна система перших років випуску іноді працює повільно, але пізніші версії отримали оновлене швидке програмне забезпечення.

Конструкція ходової частини забезпечує ідеальний баланс між стійкістю в поворотах та поглинанням нерівностей асфальту. Модифікація ST-Line має занижений кліренс та жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості для мінімізації кренів кузова. Механічна коробка передач працює дуже чітко, а роботизована трансмісія з двома зчепленнями плавно перемикає швидкості.

