Купівля Subaru Outback та Legacy з пробігом: на що звернути увагу

Subaru Outback 2010 року. Фото: netcarshow.com

П'яте покоління Legacy та четверта генерація Outback вироблялися з 2009 до 2014 року на спільній платформі. Моделі отримали збільшений кузов, просторий салон та м'якше затишне налаштування підвіски для всієї родини. Автомобільні експерти наголошують, що вживані Subaru Outback та Legacy зберігають чудову керованість завдяки фірмовому постійному правому приводу. Проте перед купівлею таких машин на вторинному ринку важливо ретельно перевірити силовий агрегат та стан ходової частини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Вибір мотора

Бензинові опозитні мотори серії EJ об'ємом 2 та 2,5 л вважаються простими, але вимагають контролю стану системи охолодження. Перегрів швидко призводить до пошкодження прокладки під головками блоку циліндрів та перевитрати мастила.

Новіші двигуни серії FB з ланцюговим приводом ГРМ отримали оновлені поршневі кільця, проте на ранніх версіях також трапляється підвищений апетит до мастила.

Найбільш надійним бензиновим варіантом є топовий 6-циліндровий 3.6R потужністю 260 к.с., який працює в парі з класичним автоматом.

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Дизельний опозитник 2.0D приваблює низькою витратою пального у 6–7 л/100 км, але на ранніх машинах до 2011 року він часто розчаровував власників. Через надмірні навантаження виникало руйнування двомасового маховика, деформація блоку та навіть тріщини вала. Також часті міські поїздки швидко забивають сажовий фільтр DPF, що призводить до потрапляння солярки в мастило.

Слабкі місця

Безступенева трансмісія Lineartronic вважається однією з найвитриваліших коробок передач серед варіаторів, але вона вимагає регулярної заміни мастила кожні 60 000 км. Забруднений стружкою склад гідравліки швидко зношує вали та ланцюг. Крім того, радіатор охолодження мотора має вбудований контур для трансмісії, тому протікання загрожують змішуванням рідин та капітальним ремонтом коробки.

Захист від корозії залишається найвразливішим місцем японських машин цього періоду. Іржа активно вражає задні арки, елементи підвіски, підрамники та точки кріплення амортизаторів.

Також потенційним покупцям варто перевіряти роботу кліматичної системи, де через знос приводів заслінок часто перестає регулюватися напрямок обдуву.

Раніше Новини.LIVE писали, на що скаржаться власники вживаних Subaru Outback. Попри загальну надійність, власники моделі іноді стикаються з певними проблемами, серед яких несправності електрики та трансмісії, підвищена витрата оливи та пошкодження лобового скла.

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