Покупка подержанных Subaru Outback и Legacy: на что обратить внимание

Subaru Outback 2010 года. Фото: netcarshow.com

Пятое поколение Legacy и четвертая генерация Outback выпускались с 2009 по 2014 год на общей платформе. Модели отличались увеличенным кузовом, просторным салоном и более мягкой, комфортной настройкой подвески, подходящей для всей семьи. Автомобильные эксперты отмечают, что подержанные Subaru Outback и Legacy сохраняют превосходную управляемость благодаря фирменному постоянному полному приводу. Однако перед покупкой таких машин на вторичном рынке важно тщательно проверить силовой агрегат и состояние ходовой части.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Выбор двигателя

Бензиновые оппозитные двигатели серии EJ объемом 2 и 2,5 л считаются простыми, но требуют контроля состояния системы охлаждения. Перегрев быстро приводит к повреждению прокладки под головками блока цилиндров и перерасходу масла.

Более новые двигатели серии FB с цепным приводом ГРМ получили обновленные поршневые кольца, однако на ранних версиях также наблюдается повышенный расход масла.

Наиболее надёжным бензиновым вариантом является топовый 6-цилиндровый 3.6R мощностью 260 к.с., который работает в паре с классической автоматической коробкой передач.

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Дизельный оппозитный двигатель 2.0D привлекает низким расходом топлива в 6–7 л/100 км, но на ранних машинах до 2011 года он часто разочаровывал владельцев. Из-за чрезмерных нагрузок возникали поломки двухмассового маховика, деформация блока цилиндров и даже трещины в валу. Кроме того, частые поездки по городу быстро забивают сажевый фильтр DPF, что приводит к попаданию дизельного топлива в масло.

Слабые места

Бесступенчатая трансмиссия Lineartronic считается одной из самых выносливых коробок передач среди вариаторов, но она требует регулярной замены масла каждые 60 000 км. Загрязненная стружкой гидравлическая система быстро изнашивает валы и цепь. Кроме того, радиатор охлаждения двигателя имеет встроенный контур для трансмиссии, поэтому протечки грозят смешиванием жидкостей и капитальным ремонтом коробки.

Защита от коррозии остается самым уязвимым местом японских автомобилей этого периода. Ржавчина активно поражает задние арки, элементы подвески, подрамники и точки крепления амортизаторов.

Также потенциальным покупателям стоит проверять работу климатической системы, где из-за износа приводов заслонок часто перестает регулироваться направление обдува.

Ранее Новини.LIVE писали, на что жалуются владельцы подержанных Subaru Outback. Несмотря на общую надежность, владельцы модели иногда сталкиваются с определенными проблемами, среди которых неисправности электрооборудования и трансмиссии, повышенный расход масла и повреждения лобового стекла.

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