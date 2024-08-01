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Вживані шини для автомобіля — тестування та поради щодо купівлі

1 серпня 2024 06:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Як купувати вживані шини — переваги та ризики
Вживана покришка. Фото: carsome.my
Святослав Мотюженко - Редактор

Вживані шини можуть бути чудовою економією грошей, або ризикованою грою. Чи варто купувати поношені покришки та з якими небезпеками це пов’язано.

Про це написав Auto Express.

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Єдиний плюс вживаних цін — їхня ціна. На цьому пункті переваги старих покришок закінчуються та починаються суцільні ризики.

Випробування вживаних шин

Auto Express провів випробування на полігоні, щоб порівняти гальмування та керованість двох ідентичних Ford Puma. Одну машину оснастили абсолютно новим набором Continental SportContact 7s, тоді як інша Puma мала ті самі шини, зношені до 1,6 мм.

Телеметричні дані показали, що зі швидкості 112 км/год гальмівний шлях на холодному мокрому асфальті становив 60,7 м для автомобіля на нових шинах та 75,6 м на поношених — різниця 14,9 м!

З місця водія Puma з поношеними шинами відчувала себе менш керованою під час гальмування, а система контролю тяги та стійкості працювала більше, щоб утримувати автомобіль на дорозі.

Чи варто купувати вживані шини

Поношені шини можуть стати короткостроковим рішенням для автомобілістів, які бажають ненадовго замінити свої старі шини, що вже тріскаються, лисіють або мають занадто низький протектор.

Як купувати вживані покришки

  • Шини мають бути лише відомого бренду — принаймні будете знати, що їх виготовили свого часу за всіма стандартами якості.
  • Купуйте покришки парами, щоб отримати дві шини на одній осі, які теоретично повинні збігатися. При купівлі однієї шини, дуже малоймовірно, що можна знайти ту, яка відповідатиме іншим трьом на вашому авто щодо зносу та глибини протектора.
  • Вживані шини повинні мати не менш як 3-4 мм протектора.
  • Перевірте боковини на пошкодження. Якщо вони є, варто відмовитися від покупки.
  • Визначте вік шин — він кодується на бічній стінці. Наприклад, код 4122 означає, що покришку виготовили на 41-му тижні 2022 року. Якщо на боковині надрукований лише тризначний номер, це означає, що шина була виготовлена до 2000 року — її слід уникати.

Раніше ми писали, чому деякі водії накачують колеса автомобіля азотом та чи варто так вчиняти іншим. Також ми розповідали, як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски.

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