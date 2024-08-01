Как покупать подержанные шины — преимущества и риски

Подержанная покрышка. Фото: carsome.my

Подержанные шины могут быть превосходной экономией денег или рискованной игрой. Следует ли покупать поношенные покрышки и с какими опасностями это связано.

Об этом написал Auto Express.

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Единственный плюс подержанных цен — их цена. На этом пункте преимущества старых покрышек заканчиваются и начинаются сплошные риски.

Испытание подержанных шин

Auto Express провел испытания на полигоне, чтобы сравнить торможение и управляемость двух идентичных Ford Puma. Одну машину оснастили совершенно новым набором Continental SportContact 7s, тогда как другая Puma имела те же шины, но изношенные до 1,6 мм.

Телеметрические данные показали, что со скорости 112 км/ч тормозной путь на холодном мокром асфальте составлял 60,7 м для автомобиля на новых шинах и 75,6 м на поношенных — разница 14,9 м!

С водительского места Puma с поношенными шинами чувствовала себя менее управляемой во время торможения, а система контроля тяги и устойчивости работала больше, чтобы удерживать автомобиль на дороге.

Стоит ли покупать подержанные шины

Поношенные шины могут стать краткосрочным решением для автомобилистов, желающих ненадолго заменить свои уже трескающиеся, лысеющие или имеющие слишком низкий протектор шины.

Как покупать б/у покрышки

Шины должны быть только известного бренда — по крайней мере, будете знать, что их изготовили в свое время по всем стандартам качества.

Покупайте покрышки парами, чтобы получить две шины на одной оси, которые теоретически должны совпадать. При покупке одной шины очень маловероятно, что можно найти ту, которая будет соответствовать другим трем на вашем авто по износу и глубине протектора.

Подержанные шины должны иметь не менее 3-4 мм протектора.

Проверьте боковины на повреждения. Если они есть, следует отказаться от покупки.

Определите возраст шин — он кодируется на боковой стенке. Например, код 4122 означает, что покрышку изготовили на 41 неделе 2022 года. Если на боковине напечатан только трехзначный номер, значит шина была изготовлена до 2000 года — ее следует избегать.

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