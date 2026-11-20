Audi A4 2008 року. Фото: netcarshow.com

Вживані повнопривідні седани за 8 000–10 000 доларів дозволяють водію впевнено почуватися на зимовій дорозі, не переплачуючи за кросовер. У цьому бюджеті можна знайти як порівняно свіжі сімейні моделі, так і статусні флагмани минулих років. Експерти проаналізували актуальні оголошення та склали список з дванадцяти машин, дев'ять з яких належать до преміального сегмента.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

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Audi

Найбільший вибір у цьому ціновому діапазоні пропонує компактна Audi A4 (2007–2015). Найчастіше на ринку трапляється версія з 2-літровим бензиновим турбомотором 2.0 TFSI потужністю 211 к.с. Під час огляду такого авто важливо уточнити витрату оливи та перевірити документи про ремонт поршневої групи. Це важливіше за цифри на одометрі.

Для тих, кому потрібен просторіший салон, підійде Audi A6 покоління C6 (2004–2014 років) з популярним 3-літровим дизелем 3.0 TDI на 225 к.с. Цю модель варто перевіряти на холодний запуск і заздалегідь з'ясовувати історію обслуговування трансмісії.

Якщо ж головним критерієм є комфорт у далеких поїздках, за ці гроші доступний навіть флагманський седан Audi A8 D3 (2001–2008) з мотором 4.2 V8 на 350 к.с. Перед купівлею слід ретельно оглянути пневмопідвіску, яка за роки може втратити герметичність. Також не завадить перевірити якість відновлення алюмінієвого кузова після можливих аварій.

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BMW

Любителям активного керування варто придивитися до BMW 3 серії (2001–2015), зокрема до версії F30 328i xDrive з 2-літровим турбодвигуном на 245 к.с. Через складну електроніку та темпераментний характер ця модель потребує комплексної діагностики всіх вузлів на сервісі.

За аналогічний бюджет можна обрати більшу BMW 5 серії (2005–2016) у кузові E60 із 3-літровим дизелем (231 к.с.) або новішу F10 з бензиновим турбомотором на 245 к.с. Вибір між поколіннями напряму залежить від стану конкретного екземпляра. Нерідко витрати на перше обслуговування занедбаної машини перевищують різницю у вартості самих автомобілів.

Subaru

Серед японських моделей виділяється сімейний седан Subaru Legacy (2004–2018) з фірмовим 2,5-літровим атмосферним оппозитником на 175 к.с. У бюджеті до 10 000 доларів можна знайти авто шостого покоління. Під час тестової поїздки варто перевірити плавність роботи прогрітого варіатора Lineartronic та уточнити дату останньої заміни оливи в ньому.

Більш компактною та свіжою альтернативою для міста стане Subaru Impreza п'ятого покоління (2012–2018) з 2-літровим двигуном потужністю 156 к.с. Чимало таких машин привезли зі США, тому варто заздалегідь вивчити історію пошкоджень за VIN-кодом.

Mercedes-Benz

Несподіваним учасником рейтингу став представницький Mercedes-Benz S-Class у кузовах W220 та ранньому W221 (2002–2009). Найпоширенішою тут є версія S 350 4MATIC з бензиновим V6 на 272 к.с. Перед покупкою флагмана варто ретельно перевірити пневматичну підвіску та всю електроніку.

Практичнішим варіантом на кожен день є Mercedes-Benz E-Class W211 (2004–2008), який представлений на ринку дизельною версією 3.0d (190 к.с.) та бензиновою 3.5i (272 к.с.). Перед оформленням угоди машину обов'язково потрібно оглянути днище та передні приводи.

Інші бренди

Найсвіжішим масовим седаном у добірці є американський Ford Fusion (2012–2019) з 2-літровим двигуном EcoBoost потужністю 240–245 к.с. Більшість пропозицій на ринку прибули з американських аукціонів після ДТП. Через це перед купівлею варто знайти фотографії машини з аукціону, щоб оцінити реальний масштаб пошкоджень і якість відновлення кузова, а також перевірити наявність подушок безпеки.

Поціновувачам класичних атмосферних моторів підійде компактний преміальний седан Infiniti G25x (2010–2012) з 2,5-літровим V6 на 222 к.с. та 7-ступеневим автоматом. У цього двигуна слід звернути увагу на стан каталізаторів і герметичність прокладок оливних каналів.

Японський бізнес-седан Lexus GS третього покоління (2005–2011) оснащували бензиновими V6 об'ємом 3 л (245 к.с.) або 3,5 л (307 к.с.). Повнопривідні версії трапляються значно рідше за задньопривідні. При огляді ранніх GS 300 варто окремо уточнити у власника рівень споживання моторної оливи між замінами.

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