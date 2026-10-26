Toyota Camry 2027 модельного року. Фото: caranddriver.com

Седан Toyota Camry залишається одним з найпопулярніших виборів серед водіїв, які шукають надійну машину з чотирма провідними колесами замість громіздкого кросовера. Повнопривідна гібридна версія видає 232 к.с. та розганяється до сотні менш як за 7 секунд. Модель пропонує високий рівень комфорту та відмінну керованість на слизькій дорозі. Проте на ринку є кілька нових та вживаних седанів з системою AWD, які здатні скласти їй гідну конкуренцію.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Нові суперники

Седан Kia K5 у версії GT-Line пропонує повний привод та 186-сильний атмосферний мотор 2,5 л. Машина має великий салон на 2973 л, містке багажне відділення на 453 л та медіасистему з великим екраном на 12,3 дюйма. Для прихильників швидкої їзди існує передньопривідний варіант K5 GT потужністю 290 к.с. з турбіною та роботом, який набирає 100 км/год трохи більш як за 5 секунд.

Hyundai Sonata SEL Sport AWD оснащений бензиновим мотором 2,5 л потужністю 191 к.с. Ця модель доступна також з гібридною установкою на 192 к.с., яка витрачає приблизно 4,6 л/100 км проти 8,7 л/100 км у повнопривідної бензинової версії. Автомобіль має місткий багажник об'ємом 453 л, мультимедійну систему з дисплеєм на 12,3 дюйма та комплексну систему безпеки.

Японським суперником є Nissan Altima з 188-сильним мотором 2,5 л та варіатором, чий розгін до сотні займає 7,6 секунди. Повнопривідні модифікації з фірмовою системою Intelligent AWD демонструють впевнену поведінку взимку та споживають близько 8,4 л/100 км у змішаному циклі. Оснащення включає зручні сидіння Zero Gravity, опціональну акустику Bose на 9 динаміків та великий екран мультимедіа.

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Вживані альтернативи

Любителям преміального сегмента варто звернути увагу на вживаний седан Acura TLX (2023–2024), який створили на базі рішень Honda. Модифікація A-Spec з 2-літровим турбомотором на 272 к.с. розганяється до сотні за 6 секунд, а 355-сильна версія Type S робить це за 4,9 секунди. Обидві версії отримали просунуту систему Super Handling All-Wheel Drive та акустику на 17 динаміків, хоча салон у цієї машини дещо тісніший ніж у Toyota Camry.

Хорошим варіантом на вторинному ринку залишається Subaru Legacy (2024–2025), який має фірмовий симетричний повний привод вже в базовій комплектації. Водії можуть обрати атмосферний опозитний двигун на 182 к.с. або турбований варіант потужністю 260 к.с., який дозволяє набрати 100 км/год за 5,7 секунди. Салон пропонує 2945 л вільного простору, вертикальний планшет мультимедіа на 11,6 дюйма та комплексну систему безпеки з адаптивним круїз-контролем.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити вживаний Toyota Camry. Машини 2011–2020 років випуску багато хто вважає комфортнішим та краще звукоізольованим, ніж новіші моделі.

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