Американські автомобілі, що виявилися надійнішими за Toyota Camry

Ford Fusion 2020 року. Фото: Ford

Стереотип про абсолютне лідерство японських седанів у рейтингах витривалості поступово втрачає актуальність через успіхи брендів зі США. Дослідження показують, що американські моделі, як нові, так і вживані, здатні забезпечити такий самий або навіть вищий рівень спокою під час експлуатації, ніж визнані фаворити ринку.

Абсолютні лідери

Моделі Chrysler Pacifica та Cadillac XT5 очолюють список найбільш витривалих машин, демонструючи результати, що перевищують середні показники в індустрії. Обидві моделі отримали 4,5 з 5 балів від дослідницької компанії RepairPal. Мінівен від Chrysler оснащений надійним двигуном V6 об'ємом 3.6 л на 287 к.с., а його гібридна версія показує ефективність на рівні 2,9 л/100 км у міському циклі. Кросовер Cadillac XT5 поєднує в собі преміальний статус з надзвичайною технічною стійкістю, пропонуючи на вибір турбодвигун об'ємом 2 л або потужний агрегат V6.

Висока надійність

Ціла група американських автомобілів, серед яких седани Chevrolet Malibu, Chevrolet Impala та Ford Fusion, отримала впевнені 4 бали за шкалою витривалості. Наприклад, седан Malibu з багажним відділенням об'ємом 444 л потребує в середньому 532 долари на щорічне обслуговування, що є дуже конкурентним показником. Водночас Ford Fusion, який має багажник на 453 л, демонструє відмінну плавність ходу та низьку ймовірність виникнення критичних дефектів при пробігах понад 100 000 км.

Позашляховий сегмент у цій категорії надійності представляють Jeep Cherokee та GMC Canyon, які стабільно демонструють стійкість до великих навантажень. Пікап Canyon здатний транспортувати вантажі вагою до 3493 кг, вимагаючи при цьому близько 548 доларів на сервіс щороку. Фахівці підкреслюють, що частота візитів на СТО для цих моделей становить лише 0,2 раза на рік, що свідчить про високу якість виготовлення ключових вузлів та агрегатів.

Економічні та практичні

У списку надійних авто з рейтингом 4 бали також закріпилися Buick Encore GX, Chrysler Voyager та Dodge Journey, які пропонують максимальну вигоду за витрачені кошти. Компактний кросовер Encore GX з багажником на 510 л є одним з найдешевших в утриманні, позаяк середній чек за його ремонт складає лише 466 доларів на рік.

Мінівен Voyager та кросовер Journey завершують цей перелік як витривалі сімейні автомобілі з перевіреними часом двигунами. Попри те, що за деякі опції доводиться доплачувати, базова технічна частина машин залишається зразковою. Фахівці RepairPal констатують, що ймовірність серйозної поломки для цих моделей коливається в межах 11-13%, що забезпечує власникам спокій на рівні з класичними японськими седанами.