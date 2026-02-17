Видео
Американские автомобили надежнее, чем Toyota Camry

Дата публикации 17 февраля 2026 19:45
Американские автомобили, которые оказались надежнее Toyota Camry
Ford Fusion 2020 года. Фото: Ford

Стереотип об абсолютном лидерстве японских седанов в рейтингах выносливости постепенно теряет актуальность из-за успехов брендов из США. Исследования показывают, что американские модели, как новые, так и подержанные, способны обеспечить такой же или даже более высокий уровень спокойствия при эксплуатации, чем признанные фавориты рынка.

Об этом написал Hot Cars.

Читайте также:

Абсолютные лидеры

Модели Chrysler Pacifica и Cadillac XT5 возглавляют список самых выносливых машин, демонстрируя результаты, превышающие средние показатели в индустрии. Обе модели получили 4,5 из 5 баллов от исследовательской компании RepairPal. Минивэн от Chrysler оснащен надежным двигателем V6 объемом 3.6 л на 287 л.с., а его гибридная версия показывает эффективность на уровне 2,9 л/100 км в городском цикле. Кроссовер Cadillac XT5 сочетает в себе премиальный статус с чрезвычайной технической устойчивостью, предлагая на выбор турбодвигатель объемом 2 л или мощный агрегат V6.

Высокая надежность

Целая группа американских автомобилей, среди которых седаны Chevrolet Malibu, Chevrolet Impala и Ford Fusion, получила уверенные 4 балла по шкале выносливости. Например, седан Malibu с багажным отделением объемом 444 л требует в среднем 532 доллара на ежегодное обслуживание, что является очень конкурентным показателем. В то же время Ford Fusion, который имеет багажник на 453 л, демонстрирует отличную плавность хода и низкую вероятность возникновения критических дефектов при пробегах более 100 000 км.

Внедорожный сегмент в этой категории надежности представляют Jeep Cherokee и GMC Canyon, которые стабильно демонстрируют устойчивость к большим нагрузкам. Пикап Canyon способен транспортировать грузы весом до 3493 кг, требуя при этом около 548 долларов на сервис ежегодно. Специалисты подчеркивают, что частота визитов на СТО для этих моделей составляет всего 0,2 раза в год, что свидетельствует о высоком качестве изготовления ключевых узлов и агрегатов.

Также читайте:

Лучшие годы выпуска Toyota Camry

Вышел прямой конкурент Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов

Экономичные и практичные

В списке надежных авто с рейтингом 4 балла также закрепились Buick Encore GX, Chrysler Voyager и Dodge Journey, которые предлагают максимальную выгоду за потраченные средства. Компактный кроссовер Encore GX с багажником на 510 л является одним из самых дешевых в содержании, поскольку средний чек за его ремонт составляет всего 466 долларов в год.

Минивэн Voyager и кроссовер Journey завершают этот перечень как выносливые семейные автомобили с проверенными временем двигателями. Несмотря на то, что за некоторые опции приходится доплачивать, базовая техническая часть машин остается образцовой. Специалисты RepairPal констатируют, что вероятность серьезной поломки для этих моделей колеблется в пределах 11-13%, что обеспечивает владельцам спокойствие на уровне с классическими японскими седанами.

США рейтинг авто Ford автомобиль Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
