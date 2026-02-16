Вышла доступная альтернатива Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов

Вышел прямой конкурент Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов
Китайцы выпустили амбициозную новинку Geely Galaxy A7, которая по своим характеристикам и стоимости способна потеснить признанных фаворитов сегмента. Гибридный седан предлагает премиальный уровень комфорта и высокую мощность по привлекательной цене.
Технологическое преимущество
Новая модель Geely Galaxy A7 создает серьезную конкуренцию для Toyota Corolla и Nissan Sentra, предлагая значительно больше возможностей за меньшие деньги. Модель относится к сегменту D: 4920 мм в длину, 1900 мм в ширину и 2845 мм колесной базы.
Гибридная установка PHEV сочетает бензиновый двигатель мощностью 112 л.с. и электромотор на 238 л.с., суммарно выдающий 350 л.с. Такая комбинация позволяет большому седану разгоняться до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, обеспечивая динамику на уровне спортивных моделей.
Особого внимания заслуживает общий запас хода, который достигает 2100 км. Аккумуляторная батарея емкостью 28,3 кВт-ч позволяет проехать до 175 км исключительно на электрической тяге, а после ее разрядки расход топлива составляет всего 2,67 л/100 км.
Премиальный дизайн
Внешний вид новинки разработан с акцентом на аэродинамическую эффективность, что подтверждается низким коэффициентом сопротивления на уровне 0,229. Эстетику подчеркивают светодиодные полосы во всю ширину кузова, изящные хромированные элементы и современная оптика, придающая автомобилю солидный вид.
Салон оборудован плавающим сенсорным экраном диагональю более 15 дюймов и панорамной крышей площадью 0,87 м². Для безопасности предусмотрена система камер кругового обзора на 360° и 10 высокоточных радарных датчиков, а комфорт дополняют беспроводные зарядки и стильная подсветка.
