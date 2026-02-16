Вышла доступная альтернатива Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов

Новый Geely Galaxy A7. Фото: icartea.com

Китайцы выпустили амбициозную новинку Geely Galaxy A7, которая по своим характеристикам и стоимости способна потеснить признанных фаворитов сегмента. Гибридный седан предлагает премиальный уровень комфорта и высокую мощность по привлекательной цене.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

Технологическое преимущество

Новая модель Geely Galaxy A7 создает серьезную конкуренцию для Toyota Corolla и Nissan Sentra, предлагая значительно больше возможностей за меньшие деньги. Модель относится к сегменту D: 4920 мм в длину, 1900 мм в ширину и 2845 мм колесной базы.

Гибридная установка PHEV сочетает бензиновый двигатель мощностью 112 л.с. и электромотор на 238 л.с., суммарно выдающий 350 л.с. Такая комбинация позволяет большому седану разгоняться до 100 км/ч всего за 7,1 секунды, обеспечивая динамику на уровне спортивных моделей.

Особого внимания заслуживает общий запас хода, который достигает 2100 км. Аккумуляторная батарея емкостью 28,3 кВт-ч позволяет проехать до 175 км исключительно на электрической тяге, а после ее разрядки расход топлива составляет всего 2,67 л/100 км.

Премиальный дизайн

Внешний вид новинки разработан с акцентом на аэродинамическую эффективность, что подтверждается низким коэффициентом сопротивления на уровне 0,229. Эстетику подчеркивают светодиодные полосы во всю ширину кузова, изящные хромированные элементы и современная оптика, придающая автомобилю солидный вид.

Салон оборудован плавающим сенсорным экраном диагональю более 15 дюймов и панорамной крышей площадью 0,87 м². Для безопасности предусмотрена система камер кругового обзора на 360° и 10 высокоточных радарных датчиков, а комфорт дополняют беспроводные зарядки и стильная подсветка.