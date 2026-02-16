Вийшла доступна альтернатива Toyota Corolla менш як за 15 000 доларів

Новий Geely Galaxy A7. Фото: icartea.com

Китайці випустили амбітну новинку Geely Galaxy A7, яка за своїми характеристиками та вартістю здатна потіснити визнаних фаворитів сегмента. Гібридний седан пропонує преміальний рівень комфорту та високу потужність за привабливою ціною.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

Технологічна перевага

Нова модель Geely Galaxy A7 створює серйозну конкуренцію для Toyota Corolla та Nissan Sentra, пропонуючи значно більше можливостей за менші кошти. Модель належить до сегмента D: має 4920 мм завдовжки, 1900 мм завширшки та 2845 мм колісної бази.

Гібридна установка PHEV поєднує бензиновий двигун потужністю 112 к.с. та електромотор на 238 к.с., що сумарно видає 350 к.с. Така комбінація дозволяє великому седану розганятися до 100 км/год всього за 7,1 секунди, забезпечуючи динаміку на рівні спортивних моделей.

Особливої уваги заслуговує загальний запас ходу, який сягає 2100 км. Акумуляторна батарея місткістю 28,3 кВт-год дозволяє проїхати до 175 км виключно на електричній тязі, а після її розрядки витрата пального становить лише 2,67 л/100 км.

Преміальний дизайн

Зовнішній вигляд новинки розроблений з акцентом на аеродинамічну ефективність, що підтверджується низьким коефіцієнтом опору на рівні 0,229. Естетику підкреслюють світлодіодні смуги на всю ширину кузова, витончені хромовані елементи та сучасна оптика, що надає автомобілю солідного вигляду.

Салон обладнаний плаваючим сенсорним екраном діагоналлю понад 15 дюймів та панорамним дахом площею 0,87 м². Для безпеки передбачено систему камер кругового огляду на 360° та 10 високоточних радарних датчиків, а комфорт доповнюють бездротові зарядки та стильне підсвічування.