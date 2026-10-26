Toyota Camry 2027 модельного года. Фото: caranddriver.com

Седан Toyota Camry по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов среди водителей, которые ищут надежный автомобиль с четырьмя ведущими колесами вместо громоздкого кроссовера. Полноприводная гибридная версия развивает 232 л.с. и разгоняется до сотни менее чем за 7 секунд. Модель отличается высоким уровнем комфорта и отличной управляемостью на скользкой дороге. Однако на рынке есть несколько новых и подержанных седанов с системой полного привода, которые способны составить ей достойную конкуренцию.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Новые конкуренты

Седан Kia K5 в версии GT-Line оснащен полным приводом и 186-сильным атмосферным двигателем объемом 2,5 л. Машина имеет просторный салон объемом 2973 л, вместительное багажное отделение объемом 453 л и медиасистему с большим экраном диагональю 12,3 дюйма. Для любителей быстрой езды доступен переднеприводный вариант K5 GT мощностью 290 л.с. с турбиной и автоматической коробкой передач, который разгоняется до 100 км/ч чуть более чем за 5 секунд.

Hyundai Sonata SEL Sport AWD оснащен бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью 191 л.с. Эта модель также доступна с гибридной установкой мощностью 192 л.с., расход топлива которой составляет примерно 4,6 л/100 км против 8,7 л/100 км у полноприводной бензиновой версии. Автомобиль имеет вместительный багажник объемом 453 л, мультимедийную систему с дисплеем 12,3 дюйма и комплексную систему безопасности.

Японским конкурентом является Nissan Altima с 188-сильным двигателем объемом 2,5 л и вариатором, разгон которой до сотни занимает 7,6 секунды. Полноприводные модификации с фирменной системой Intelligent AWD демонстрируют уверенное поведение зимой и расходуют около 8,4 л/100 км в смешанном цикле. Оснащение включает удобные сиденья Zero Gravity, опциональную акустику Bose с 9 динамиками и большой мультимедийный экран.

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Подержанные альтернативы

Любителям премиального сегмента стоит обратить внимание на подержанный седан Acura TLX (2023–2024), созданный на базе решений Honda. Модификация A-Spec с 2-литровым турбомотором мощностью 272 л.с. разгоняется до сотни за 6 секунд, а 355-сильная версия Type S делает это за 4,9 секунды. Обе версии оснащены передовой системой Super Handling All-Wheel Drive и аудиосистемой с 17 динамиками, хотя салон этой машины несколько теснее, чем у Toyota Camry.

Хорошим вариантом на вторичном рынке остается Subaru Legacy (2024–2025), который имеет фирменный симметричный полный привод уже в базовой комплектации. Водители могут выбрать атмосферный оппозитный двигатель мощностью 182 л.с. или турбированный вариант мощностью 260 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды. Салон предлагает 2945 л свободного пространства, вертикальный мультимедийный планшет на 11,6 дюйма и комплексную систему безопасности с адаптивным круиз-контролем.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать подержанную Toyota Camry. Многие считают, что автомобили 2011–2020 годов выпуска более комфортные и лучше звукоизолированные, чем более новые модели.

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