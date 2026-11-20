Audi A4 2008 года. Фото: netcarshow.com

Подержанные полноприводные седаны за 8 000–10 000 долларов позволяют водителю чувствовать себя уверенно на зимней дороге, не переплачивая за кроссовер. В этом ценовом диапазоне можно найти как относительно новые семейные модели, так и престижные флагманы прошлых лет. Эксперты проанализировали актуальные объявления и составили список из двенадцати автомобилей, девять из которых относятся к премиальному сегменту.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

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Audi

Наибольший выбор в этом ценовом диапазоне предлагает компактная Audi A4 (2007–2015). Чаще всего на рынке встречается версия с 2-литровым бензиновым турбомотором 2.0 TFSI мощностью 211 л.с. При осмотре такого автомобиля важно уточнить расход масла и проверить документы о ремонте поршневой группы. Это важнее, чем показания одометра.

Для тех, кому нужен более просторный салон, подойдет Audi A6 поколения C6 (2004–2014 годов) с популярным 3-литровым дизелем 3.0 TDI мощностью 225 л.с. Эту модель стоит проверить на холодный запуск и заранее выяснить историю обслуживания трансмиссии.

Если главным критерием является комфорт в дальних поездках, за эти деньги доступен даже флагманский седан Audi A8 D3 (2001–2008) с двигателем 4.2 V8 мощностью 350 л.с. Перед покупкой следует тщательно осмотреть пневмоподвеску, которая с годами может потерять герметичность. Также не помешает проверить качество восстановления алюминиевого кузова после возможных аварий.

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BMW

Любителям активного вождения стоит присмотреться к BMW 3 серии (2001–2015), в частности к версии F30 328i xDrive с 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 л.с. Из-за сложной электроники и темпераментного характера эта модель требует комплексной диагностики всех узлов на сервисе.

За аналогичный бюджет можно выбрать более крупную BMW 5 серии (2005–2016) в кузове E60 с 3-литровым дизелем (231 л.с.) или более новую F10 с бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. Выбор между поколениями напрямую зависит от состояния конкретного экземпляра. Нередко расходы на первое обслуживание запущенной машины превышают разницу в стоимости самих автомобилей.

Subaru

Среди японских моделей выделяется семейный седан Subaru Legacy (2004–2018) с фирменным 2,5-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 175 л.с. В бюджете до 10 000 долларов можно найти автомобиль шестого поколения. Во время тестовой поездки стоит проверить плавность работы прогретого вариатора Lineartronic и уточнить дату последней замены масла в нём.

Более компактной и современной альтернативой для города станет Subaru Impreza пятого поколения (2012–2018) с 2-литровым двигателем мощностью 156 л.с. Немало таких машин привезли из США, поэтому стоит заранее изучить историю повреждений по VIN-коду.

Mercedes-Benz

Неожиданным участником рейтинга стал представительский Mercedes-Benz S-Class в кузовах W220 и раннем W221 (2002–2009). Наиболее распространенной здесь является версия S 350 4MATIC с бензиновым V6 мощностью 272 л.с. Перед покупкой флагмана стоит тщательно проверить пневматическую подвеску и всю электронику.

Более практичным вариантом для повседневной эксплуатации является Mercedes-Benz E-Class W211 (2004–2008), представленный на рынке дизельной версией 3.0d (190 л.с.) и бензиновой 3.5i (272 л.с.). Перед оформлением сделки обязательно нужно осмотреть днище и передние приводы.

Другие бренды

Самым новым массовым седаном в подборке является американский Ford Fusion (2012–2019) с 2-литровым двигателем EcoBoost мощностью 240–245 л.с. Большинство предложений на рынке поступило с американских аукционов после ДТП. Поэтому перед покупкой стоит найти фотографии автомобиля с аукциона, чтобы оценить реальный масштаб повреждений и качество восстановления кузова, а также проверить наличие подушек безопасности.

Ценителям классических атмосферных двигателей подойдет компактный премиальный седан Infiniti G25x (2010–2012) с 2,5-литровым V6 мощностью 222 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом двигателе следует обратить внимание на состояние катализаторов и герметичность прокладок масляных каналов.

Японский бизнес-седан Lexus GS третьего поколения (2005–2011) оснащался бензиновыми V6 объемом 3 л (245 л.с.) или 3,5 л (307 к.с.). Полноприводные версии встречаются значительно реже, чем заднеприводные. При осмотре ранних GS 300 стоит отдельно уточнить у владельца уровень расхода моторного масла между заменами.

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