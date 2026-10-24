Lexus ES350 2025 года. Фото: edmunds.com

Покупка машины премиум-класса часто ассоциируется с огромными регулярными расходами на его обслуживание. Однако реальное содержание авто этого сегмента может оказаться значительно дешевле, чем ожидают водители. Автомобильный эксперт и основатель платформы EVhype Роб Диллан отметил, что высокая надежность автомобиля существенно снижает ежегодные финансовые расходы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Доступный премиум

Японский седан Lexus ES 350 воспринимается как дорогой в обслуживании лишь из-за его принадлежности к премиальному бренду. Основатель сервисного центра German Car Depot во Флориде Алан Гельфанд утверждает, что эта модель остается одной из самых экономичных в долгосрочной перспективе.

Автомобиль требует лишь базового обслуживания, а средние ежегодные расходы на его ремонт, по данным RepairPal, составляют около 468 долларов.

Немецкий седан BMW 3 Series также удачно сочетает в себе роскошь, практичность и относительно умеренную начальную стоимость. Гельфанд подчеркнул, что ухоженный автомобиль с подтвержденной сервисной историей обходится владельцу значительно дешевле, чем принято считать.

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Средние ежегодные расходы на техническое обслуживание этой модели составляют ориентировочно 748 долларов.

Надежная модель

Бизнес-седан Mercedes-Benz E350 демонстрирует умеренную стоимость содержания при условии регулярного посещения сервиса. Гельфанд объясняет это использованием хорошо отработанных и надежных силовых агрегатов. Соблюдение регламента технического обслуживания позволяет избежать сложных и дорогостоящих ремонтов в будущем.

Средние ежегодные расходы на обслуживание этой модели составляют около 788 долларов.

Автомобильные эксперты призывают покупателей опираться на реальную статистику и фактические данные, а не на устаревшие стереотипы о брендах.

Ранее Новини.LIVE писали о том, каковы будут расходы на содержание нового и подержанного автомобиля в Украине в 2026 году. Для подробного расчета сравнили новый бензиновый кроссовер Renault Duster за 1 000 000 грн и 6-летний дизельный хэтчбек Volkswagen Golf VII за 600 000 грн.

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