Сколько стоит содержание популярных авто в течение пяти лет

Lexus ES 350h 2026 года. Фото: netcarshow.com

Покупка машины по выгодной цене зачастую становится лишь началом значительных финансовых затрат. Регулярное обслуживание автомобиля и плановый ремонт за пять лет эксплуатации составляют немалую сумму. Новое исследование компании Bumper показывает существенную разницу в расходах между известными марками. Некоторые популярные бренды требуют от владельцев вдвое больше денег, чем их прямые рыночные конкуренты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Реклама

Доступные марки

Наименьшие расходы на содержание в течение пяти лет демонстрируют азиатские бренды. Лидером по экономичности оказалась компания Mitsubishi с показателем 37 440 долларов. Сразу за ней следует Nissan с результатом 37 550 долларов за аналогичный период. Чуть больше придется потратить владельцам Kia, где сумма достигает 38 999 долларов.

Американский производитель электромобилей Tesla также демонстрирует умеренные цифры. Пять лет владения этой маркой обойдутся в 42 193 доллара. Японские марки Subaru и Honda оказались совсем рядом. Обслуживание первой оценивается в 44 310 долларов, а вторая требует 44 429 долларов.

Средний сегмент

Американские бренды внедорожников демонстрируют более высокий уровень расходов. Например, содержание автомобиля Jeep в течение пяти лет обходится в 47 910 долларов. Марка Dodge требует от своего владельца 48 618 долларов.

Читайте также:

Японский гигант Toyota попал в группу с более ощутимыми расходами. Показатель этого бренда составляет 49 956 долларов за пять лет. Это значительно превышает цифры других массовых азиатских производителей.

Самые дорогие машины

Американский Ford существенно опережает большинство конкурентов по финансовой нагрузке. За пять лет регулярного обслуживания и ремонтов сумма достигает 62 343 долларов.

Самым дорогим брендом в рейтинге аналитиков Bumper стал премиальный Lexus. Его пятилетнее содержание обходится в 71 692 доллара. Это почти вдвое превышает показатели бюджетных японских и корейских марок.

Ранее Новини.LIVE писали, без своевременной замены каких компонентов автомобиль никуда не поедет. Даже самые надежные модели начинают ломаться, если игнорировать базовые правила обслуживания.

Также механики объяснили, когда водители тратят лишние деньги на свои автомобили. Они отмечают, что большинство дорогостоящих ремонтов можно было предотвратить заранее.