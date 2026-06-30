Пять автомобилей с самым дорогим обслуживанием по версии механиков

Porsche Cayenne 2024 года. Фото: netcarshow.com

На автомобильных дорогах можно встретить большое количество старых моделей массового сегмента, которые служат десятилетиями благодаря недорогому обслуживанию. Однако на рынке есть немало машин, которые после первых пяти лет эксплуатации превращаются в настоящую проблему для кошелька. Сочетание премиальных материалов и чрезмерной сложности конструкции часто приводит к огромным счетам на СТО.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Европейский премиум

Кроссовер Porsche Cayenne привлекает великолепным дизайном и высокой динамикой, но стоимость его ремонта поражает. Эксперты отмечают, что сочетание дорогих оригинальных запчастей и высоких расценок на работу мастеров создает значительные финансовые проблемы. Чаще всего владельцам приходится сталкиваться с ремонтом патрубков системы охлаждения двигателя, заменой деталей карданного вала и дорогостоящим восстановлением тормозной системы.

Внедорожник Land Rover Range Rover известен сочетанием проходимости и роскоши, однако часто проводит в ремонтных боксах слишком много времени. Главной проблемой после достижения 160 000 км пробега является выход из строя фирменной пневматической подвески. Замена этого узла обходится примерно в 4000 долларов, а дефицит и дороговизна других запчастей увеличивают расходы на содержание автомобиля за первые десять лет до 20 136 долларов.

Большой немецкий кроссовер Audi Q7 демонстрирует все минусы чрезмерного усложнения конструкции автопроизводителями. Простые механические элементы здесь заменены на сложную электронику, которая периодически выходит из строя. Для замены деталей невозможно использовать сторонние аналоги, ведь фирменные запчасти требуют обязательной кодировки на официальном дилерском оборудовании.

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Дорогие гиганты

Роскошный седан Mercedes-Benz S-Class после преодоления отметки в 160 000 км регулярно сталкивается с тремя основными проблемами: поломками пневмоподвески Airmatic, утечками масла и регулярными сбоями передовых электронных систем. Расходы на обслуживание этой модели за десять лет легко достигают 13 000 долларов, причем эта сумма не учитывает потенциально возможный капитальный ремонт двигателя или коробки передач.

Тяжелый американский пикап Ram 2500 возглавляет списки самых дорогих в ремонте автомобилей среди нелюксовых брендов из-за регулярных поломок. Строгие экологические ограничения заставили инженеров оснастить дизельные двигатели большим количеством регуляторов, что нарушает нормальную работу двигателя. В машине часто выходят из строя топливные форсунки, возникают проблемы с трансмиссией, гидроусилителем руля и даже с дверными замками.

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