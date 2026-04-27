Механик назвал авто, которые разорят владельцев на обслуживании

Ремонт автомобиля Audi. Фото: nweuropean.com

Опытный механик Крис Пайл, работавший с тысячами автомобилей разных производителей, назвал пять брендов, которые он никогда не посоветовал бы для покупки. Несмотря на престижность и высокое качество исполнения, эти машины создают серьезные проблемы при сервисном обслуживании. Владельцы таких транспортных средств часто сталкиваются с расходами, которые значительно превышают ожидания.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Дорогие детали

Обслуживание премиальных марок, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar, начинается с высокой стоимости расходных материалов. Даже обычные фильтры, масла и тормозные колодки для этих автомобилей стоят значительно дороже аналогов для массовых брендов. Премиальная цена распространяется на все необходимое для поддержания рабочего состояния машины.

Особой проблемой является ограниченное предложение на рынке неоригинальных запчастей. Для многих узлов этих пяти брендов невозможно найти качественные заменители в обычных магазинах. Владельцы вынуждены покупать дорогие оригинальные детали от производителя, что лишает возможности сэкономить на ремонте. Простой ремонт, который для бюджетной марки стоил бы 200 долларов, для Mercedes может обойтись в 500 долларов и более из-за отсутствия альтернатив.

Сложный ремонт

Конструкция подкапотного пространства в люксовых автомобилях отличается чрезвычайной плотностью компоновки. Для доступа к простой детали механикам часто приходится демонтировать несколько соседних узлов. Это превращает быструю замену в многочасовую работу, за которую владелец должен платить немалые средства. Сложность доступа также повышает риск случайных повреждений во время проведения сервисных работ.

Даже профессиональные сервисные центры сталкиваются с нехваткой технической документации. Общие справочники часто не содержат исчерпывающей информации о специфических особенностях этих марок. Полная база данных от производителя стоит больших денег, что автоматически увеличивает стоимость нормо-часа в мастерских.

Проблемная диагностика

Современные диагностические сканеры часто не могут установить связь с компьютерами престижных авто. Для выявления неисправности мастера вынуждены использовать дорогостоящее узкоспециализированное оборудование. Это ограничивает выбор сервиса и часто вынуждает владельцев обращаться к официальным дилерам. Отсутствие конкуренции среди мастерских приводит к дальнейшему росту цен на услуги и увеличению сроков ожидания.

Крис Пайл подчеркивает важность выбора транспортного средства, которое сможет отремонтировать любая квалифицированная мастерская. Когда запчасти доступны, а системы легко поддаются диагностике, владелец получает больше свободы и финансовую выгоду. Простой проект на Toyota может стать сложным и дорогим вызовом на Audi.

