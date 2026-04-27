Механік назвав авто, які розорять власників на обслуговуванні

Механік назвав авто, які розорять власників на обслуговуванні

Дата публікації: 27 квітня 2026 06:00
Ремонт автомобіля Audi. Фото: nweuropean.com

Досвідчений механік Кріс Пайл, що працював з тисячами автомобілів різних виробників, назвав п’ять брендів, які він ніколи не порадив би для покупки. Попри престижність та високу якість виконання, ці машини створюють серйозні проблеми під час сервісного обслуговування. Власники таких транспортних засобів часто стикаються з витратами, які значно перевищують очікування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Дорогі деталі

Обслуговування преміальних марок, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini та Jaguar, починається з високої вартості розхідних матеріалів. Навіть звичайні фільтри, оливи та гальмівні колодки для цих автомобілів коштують значно дорожче за аналоги для масових брендів. Преміальна ціна поширюється на все необхідне для підтримання робочого стану машини.

Особливою проблемою є обмежена пропозиція на ринку неоригінальних запчастин. Для багатьох вузлів цих п’яти брендів неможливо знайти якісні замінники у звичайних магазинах. Власники змушені купувати дорогі оригінальні деталі від виробника, що позбавляє можливості зекономити на ремонті. Простий ремонт, який для бюджетної марки коштував би 200 доларів, для Mercedes може обійтися в 500 доларів і більше через відсутність альтернатив.

Складний ремонт

Конструкція підкапотного простору в люксових автомобілях відрізняється надзвичайною щільністю компонування. Для доступу до простої деталі механікам часто доводиться демонтувати кілька сусідніх вузлів. Це перетворює швидку заміну на багатогодинну роботу, за яку власник має платити чималі кошти. Складність доступу також підвищує ризик випадкових пошкоджень під час проведення сервісних робіт.

Навіть професійні сервісні центри стикаються з нестачею технічної документації. Загальні довідники часто не містять вичерпної інформації про специфічні особливості цих марок. Повна база даних від виробника коштує великих грошей, що автоматично збільшує вартість нормо-години в майстернях.

Проблемна діагностика

Сучасні діагностичні сканери часто не можуть встановити зв’язок з комп’ютерами престижних авто. Для виявлення несправності майстри змушені використовувати дороге вузькоспеціалізоване обладнання. Це обмежує вибір сервісу та часто змушує власників звертатися до офіційних дилерів. Відсутність конкуренції серед майстерень призводить до подальшого зростання цін на послуги та збільшення термінів очікування.

Кріс Пайл наголошує на важливості вибору транспортного засобу, який зможе відремонтувати будь-яка кваліфікована майстерня. Коли запчастини доступні, а системи легко піддаються діагностиці, власник отримує більше свободи та фінансову вигоду. Простий проєкт на Toyota може стати складним та дорогим викликом на Audi.

Раніше Новини.LIVE писали, чому дизельний двигун може втратити потужність. Поява сторонніх звуків або ривків під час руху вгору рідко зумовлена одним чинником, особливо у складних сучасних агрегатах з численними датчиками.

Також механіки назвали поломки авто, які збільшують витрату палива на 20%. Аналіз діагностичних даних експертами Carly понад 100 000 транспортних засобів виявив, що понад 40% машин мають несправності, які безпосередньо впливають на споживання пального.

Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
