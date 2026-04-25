Механіки назвали поломки авто, які збільшують витрату палива на 20%

Технічний стан автомобіля залишається головним фактором, що визначає обсяги витрат на АЗС у 2026 році. Аналіз діагностичних даних експертами Carly понад 100 000 транспортних засобів виявив, що понад 40% машин мають несправності, які безпосередньо впливають на споживання пального. Деякі дефекти здатні збільшити апетит двигуна на 20% навіть за умови збереження працездатності авто.

Процес згоряння

Найбільш відчутно на витрати пального впливають вузли, що відповідають за формування паливно-повітряної суміші. Несправність лямбда-зонда, яку зафіксовано у 11,6% випадків, змушує двигун працювати менш ефективно. Також суттєві переплати спричиняють дефекти системи впорскування та проблеми з елементами запалювання.

Помилкові дані від датчиків масової витрати повітря MAF або тиску MAP збивають налаштування бортового комп'ютера. Хоча такі збої фіксують лише у 1,2% автомобілів, вони призводять до вибору некоректних параметрів роботи агрегата. Вчасна корекція цих показників дозволяє швидко повернути споживання до паспортних норм.

Приховані поломки

Багато водіїв ігнорують несправності, які не зупиняють рух транспортного засобу повністю. Клапан рециркуляції вихлопних газів EGR є одним з лідерів серед діагностованих проблем, що підвищує витрату пального на величину від 5 до 15%. Також на економічність впливають збої в системі зміни фаз газорозподілу та виникнення детонації під навантаженням.

Несправний термостат часто залишається непоміченим, хоча не дозволяє мотору вийти на оптимальний температурний режим. Через недогрів ефективність спалювання суміші падає, а споживання енергії зростає на показник від 3 до 8%. Такі дефекти часто помилково пов'язують з агресивним стилем їзди або низькою якістю дизеля на заправках.

Регулярний сервіс

Проблеми з турбокомпресором або забитий сажовий фільтр DPF здатні знизити потужність та збільшити апетит авто на 5-10%. Недостатній тиск у шинах та несправні підшипники маточин створюють додатковий механічний опір. Постійний контроль за станом цих вузлів під час планових оглядів допомагає уникати накопичення дрібних помилок.

В компанії Carly (Польща), зазначають, що за річного пробігу 20 000 км кожен додатковий літр на 100 км вимагає купівлі зайвих 200 л пального. Можливість побачити реальний вплив кожної поломки на бюджет стимулює водіїв частіше звертатися до механіків. Пріоритетне усунення найбільш шкідливих для гаманця несправностей стає основою економної експлуатації.

