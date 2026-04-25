Механики назвали поломки авто, которые увеличивают расход топлива на 20%

Ремонт автомобиля. Фото: foreignaffairsmotorsports.com

Техническое состояние автомобиля остается главным фактором, определяющим объемы расходов на АЗС в 2026 году. Анализ диагностических данных экспертами Carly более 100 000 транспортных средств выявил, что более 40% машин имеют неисправности, которые непосредственно влияют на потребление топлива. Некоторые дефекты способны увеличить аппетит двигателя на 20% при условии сохранения работоспособности авто.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Процесс сгорания

Наиболее ощутимо на расход топлива влияют узлы, отвечающие за формирование топливно-воздушной смеси. Неисправность лямбда-зонда, которая зафиксирована в 11,6% случаев, заставляет двигатель работать менее эффективно. Также существенные переплаты вызывают дефекты системы впрыска и проблемы с элементами зажигания.

Ошибочные данные от датчиков массового расхода воздуха MAF или давления MAP сбивают настройки бортового компьютера. Хотя такие сбои фиксируют лишь у 1,2% автомобилей, они приводят к выбору некорректных параметров работы агрегата. Своевременная коррекция этих показателей позволяет быстро вернуть потребление к паспортным нормам.

Скрытые поломки

Многие водители игнорируют неисправности, которые не останавливают движение транспортного средства полностью. Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR является одним из лидеров среди диагностируемых проблем, повышающих расход топлива на величину от 5 до 15%. Также на экономичность влияют сбои в системе изменения фаз газораспределения и возникновение детонации под нагрузкой.

Читайте также:

Неисправный термостат часто остается незамеченным, хотя не позволяет мотору выйти на оптимальный температурный режим. Из-за недогрева эффективность сжигания смеси падает, а потребление энергии возрастает на показатель от 3 до 8%. Такие дефекты часто ошибочно связывают с агрессивным стилем езды или низким качеством дизеля на заправках.

Регулярный сервис

Проблемы с турбокомпрессором или забитый сажевый фильтр DPF способны снизить мощность и увеличить аппетит авто на 5-10%. Недостаточное давление в шинах и неисправные подшипники ступиц создают дополнительное механическое сопротивление. Постоянный контроль за состоянием этих узлов во время плановых осмотров помогает избегать накопления мелких ошибок.

В компании Carly (Польша), отмечают, что при годовом пробеге 20 000 км каждый дополнительный литр на 100 км требует покупки лишних 200 л топлива. Возможность увидеть реальное влияние каждой поломки на бюджет стимулирует водителей чаще обращаться к механикам. Приоритетное устранение наиболее вредных для кошелька неисправностей становится основой экономной эксплуатации.

