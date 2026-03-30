Главная Авто Какое топливо выгоднее водителю в период роста цен на АЗС

Какое топливо выгоднее водителю в период роста цен на АЗС

Дата публикации 30 марта 2026 13:50
Заправка автомобилей. Коллаж: Новини.LIVE

Рост стоимости энергоресурсов на заправках заставляет владельцев автомобилей искать наиболее рациональные пути для сокращения ежедневных расходов. Выбор типа двигателя становится ключевым фактором, ведь итоговая стоимость содержания машины зависит не только от цифр на АЗС. Современные технологии предлагают несколько проверенных решений для экономии: от перехода на газ до использования сложных гибридных установок.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Бензиновые моторы

Бензиновые агрегаты остаются наиболее доступными и простыми в обслуживании среди всех современных типов двигателей. Такие машины имеют недорогие запчасти и не требуют сверхвысокой квалификации технического персонала для проведения планового сервиса. Однако низкая эффективность процесса сгорания топлива делает их наименее экономными при постоянной эксплуатации.

Высокий расход бензина обычно нивелирует первоначальную выгоду от более низкой цены при покупке транспортного средства. Главным преимуществом таких моделей остается возможность дополнительного переоборудования под работу на сжиженном газе. Именно установка газобаллонных систем позволяет превратить обычный мотор в один из наиболее экономичных вариантов для семейного бюджета.

Дизельная экономика

Дизельные двигатели отличаются высоким коэффициентом полезного действия и демонстрируют лучшую топливную эффективность по сравнению с другими типами ДВС. Такие автомобили потребляют минимальное количество литров на 100 км пробега даже в сложных дорожных условиях. Однако сложность конструкции и высокие требования к точности изготовления деталей делают запчасти существенно дороже.

Обслуживание дизеля требует специального оборудования и высокой квалификации мастеров, что увеличивает стоимость каждого визита на сервис. Экономия на заправках в течение первых лет эксплуатации часто полностью перекрывается затратами на сложный ремонт топливной системы. Многие опытные владельцы стараются продать такие машины до момента появления первых признаков критического износа узлов.

Гибридные системы

Гибридные автомобили сочетают традиционный бензиновый двигатель с одним или двумя электрическими моторами для достижения максимальной рациональности. Электроника самостоятельно выбирает источник энергии в зависимости от режима движения, что обеспечивает значительное снижение расходов в городских пробках. Это позволяет существенно сократить количество визитов на заправочные станции при ежедневных поездках на работу.

Эффективность гибридной схемы лучше всего проявляется при ускорениях и движении на низких скоростях в пределах мегаполиса. На загородных трассах при равномерном движении электрическая часть становится менее полезной, а тяжелая батарея создает дополнительную нагрузку. Несмотря на сложность системы такие модели уверенно держат лидерство в рейтингах топливной экономичности для городских условий.

Газовое оборудование

Установка комплекта ГБО позволяет использовать сжиженный пропан, стоимость которого обычно составляет 50% или 60% от цены бензина А-95. Даже при условии увеличения потребления топлива на 10% или 15% итоговая экономия остается очень ощутимой. Начальные инвестиции в монтаж оборудования составляют от 400 до 700 евро в зависимости от сложности системы.

Основатель проекта Motor Gas Роман Матвеев подчеркнул: "Уже более двадцати лет в Украине каждое подорожание топлива вызывает новый всплеск интереса к ГБО". Специалист считает такой шаг наиболее рациональным способом снизить расходы без необходимости менять автомобиль. Газификация подходит почти для любой бензиновой модели и обеспечивает быструю окупаемость вложенных средств.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
