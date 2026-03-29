Кубинец переоборудовал авто на уголь, чтобы обойти блокаду США

Polski Fiat 1980 года на угольном топливе. Скриншот: @Reuters/YouTube

Кубинский изобретатель Хуан Карлос Пино нашел радикальный способ борьбы с дефицитом топлива на острове. Он переоборудовал свой автомобиль Polski Fiat 1980 года выпуска для работы на обычном древесном угле. Это решение стало ответом на нефтяную блокаду со стороны США, которая оставила страну без бензина. Уникальная конструкция позволяет машине двигаться со скоростью до 69 км/ч.



Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Народная инженерия

Для создания установки изобретатель использовал подручные материалы и старые запчасти. Основной камерой для сжигания угля стал старый баллон от пропана, герметично закрытый крышкой от трансформатора. Фильтр для очистки произведенного газа Пино смастерил из молочного бидона из нержавеющей стали, заполнив его старой одеждой.

Система работает путем преобразования твердого угля в угарный газ, который становится основным топливом для двигателя.

Специальный вентилятор нагнетает газ через камеру охлаждения и фильтр непосредственно в карбюратор. Там смесь соединяется с воздухом, так же как это происходит с парами бензина в классической конструкции двигателя внутреннего сгорания.

Первые испытания показали жизнеспособность схемы. Автомобиль смог преодолеть расстояние 85 км во время одного из тестовых заездов. Максимальная скорость составляет 69 км/ч, чего вполне достаточно для передвижения между населенными пунктами при полном отсутствии жидкого топлива на заправочных станциях.

Забытые технологии

Использование древесного угля для движения транспорта не является абсолютно новой идеей в истории мировой техники. Подобные технологии массово применяли в Европе во время Второй мировой войны из-за критической нехватки нефтепродуктов. Научные публикации о преимуществах угольного топлива в условиях дефицита ресурсов появились в журналах еще в 1934 году.

Главным преимуществом такой системы является полная автономность и использование доступных местных ресурсов. Однако эксплуатация подобного транспорта требует особой осторожности из-за высокой токсичности производимого газа. Герметичность всех соединений является критически важной для безопасности водителя и пассажиров.