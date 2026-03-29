Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Кубинец переоборудовал авто на уголь, чтобы обойти блокаду США

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 17:40
Polski Fiat 1980 года на угольном топливе. Скриншот: @Reuters/YouTube

Кубинский изобретатель Хуан Карлос Пино нашел радикальный способ борьбы с дефицитом топлива на острове. Он переоборудовал свой автомобиль Polski Fiat 1980 года выпуска для работы на обычном древесном угле. Это решение стало ответом на нефтяную блокаду со стороны США, которая оставила страну без бензина. Уникальная конструкция позволяет машине двигаться со скоростью до 69 км/ч.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Народная инженерия

Для создания установки изобретатель использовал подручные материалы и старые запчасти. Основной камерой для сжигания угля стал старый баллон от пропана, герметично закрытый крышкой от трансформатора. Фильтр для очистки произведенного газа Пино смастерил из молочного бидона из нержавеющей стали, заполнив его старой одеждой.

Система работает путем преобразования твердого угля в угарный газ, который становится основным топливом для двигателя.

Специальный вентилятор нагнетает газ через камеру охлаждения и фильтр непосредственно в карбюратор. Там смесь соединяется с воздухом, так же как это происходит с парами бензина в классической конструкции двигателя внутреннего сгорания.

Первые испытания показали жизнеспособность схемы. Автомобиль смог преодолеть расстояние 85 км во время одного из тестовых заездов. Максимальная скорость составляет 69 км/ч, чего вполне достаточно для передвижения между населенными пунктами при полном отсутствии жидкого топлива на заправочных станциях.

Забытые технологии

Использование древесного угля для движения транспорта не является абсолютно новой идеей в истории мировой техники. Подобные технологии массово применяли в Европе во время Второй мировой войны из-за критической нехватки нефтепродуктов. Научные публикации о преимуществах угольного топлива в условиях дефицита ресурсов появились в журналах еще в 1934 году.

Главным преимуществом такой системы является полная автономность и использование доступных местных ресурсов. Однако эксплуатация подобного транспорта требует особой осторожности из-за высокой токсичности производимого газа. Герметичность всех соединений является критически важной для безопасности водителя и пассажиров.

уголь бензин Куба топливо топливо Мотор дефицит блокада двигатель
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации