Кубинець переобладнав авто на вугілля, щоб обійти блокаду США

Polski Fiat 1980 року на вугільному паливі. Скриншот: @Reuters/YouTube

Кубинський винахідник Хуан Карлос Піно знайшов радикальний спосіб боротьби з дефіцитом пального на острові. Він переобладнав свій автомобіль Polski Fiat 1980 року випуску для роботи на звичайному деревному вугіллі. Це рішення стало відповіддю на нафтову блокаду з боку США, яка залишила країну без бензину. Унікальна конструкція дозволяє машині рухатися зі швидкістю до 69 км/год.



Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Народна інженерія

Для створення установки винахідник використав підручні матеріали та старі запчастини. Основною камерою для спалювання вугілля став старий балон від пропану, герметично закритий кришкою від трансформатора. Фільтр для очищення виробленого газу Піно змайстрував з молочного бідона з нержавіючої сталі, заповнивши його старим одягом.

Система працює шляхом перетворення твердого вугілля на чадний газ, який стає основним паливом для двигуна.

Спеціальний вентилятор нагнітає газ через камеру охолодження та фільтр безпосередньо в карбюратор. Там суміш поєднується з повітрям, так само як це відбувається з парами бензину в класичній конструкції двигуна внутрішнього згоряння.

Перші випробування показали життєздатність схеми. Автомобіль зміг подолати відстань 85 км під час одного з тестових заїздів. Максимальна швидкість становить 69 км/год, чого цілком достатньо для пересування між населеними пунктами за повної відсутності рідкого пального на заправних станціях.

Забуті технології

Використання деревного вугілля для руху транспорту не є абсолютно новою ідеєю в історії світової техніки. Подібні технології масово застосовували в Європі під час Другої світової війни через критичну нестачу нафтопродуктів. Наукові публікації про переваги вугільного пального в умовах дефіциту ресурсів з’явилися в журналах ще в 1934 році.

Головною перевагою такої системи є повна автономність та використання доступних місцевих ресурсів. Проте експлуатація подібного транспорту вимагає особливої обережності через високу токсичність виробленого газу. Герметичність усіх з'єднань є критично важливою для безпеки водія та пасажирів.